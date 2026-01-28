Biodata Maker

Nipah Virus: क्‍या निपाह वायरस की वजह से उड़ रही लॉकडाउन की अफवाह, ये सच है या डर, क्‍या है हकीकत ?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 28 जनवरी 2026 (17:06 IST)
निपाह वायरस (Nipah Virus) के ताजा मामलों की, जो हाल ही में भारत में सुर्खियों में है। सोशल मीडिया और कुछ जगहों पर लॉकडाउन या बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों की अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन क्या ये सच हैं? आइए जानते हैं आधिकारिक जानकारी के आधार पर क्‍या है ताजा स्थिति।

भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में दिसंबर 2025 से अब तक केवल 2 पुष्टि हुए मामले सामने आए हैं। ये मामले मुख्य रूप से स्वास्थ्यकर्मियों (नर्सों) से जुड़े हैं, जो कोलकाता/बारासात क्षेत्र के एक अस्पताल में कार्यरत थे।

शुरुआती रिपोर्टों में 5 मामलों की बात आई थी, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और NCDC (National Centre for Disease Control) ने स्पष्ट किया है कि केवल 2 ही कन्फर्म हैं। इन मामलों के संपर्क में आए लगभग 196 लोगों की जांच की गई, और सभी नेगेटिव पाए गए। कोई बड़ा क्लस्टर या व्यापक फैलाव नहीं है।

यह प्रकोप स्थानीय स्तर पर सीमित है और इसे "मेजर आउटब्रेक" नहीं माना जा रहा। पिछले साल (2025) में केरल में कुछ मामले आए थे, लेकिन वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है।

लॉकडाउन की अफवाहें – सच क्या है? सोशल मीडिया पर "लॉकडाउन" या "COVID-स्टाइल प्रतिबंध" की बातें घूम रही हैं, लेकिन कोई भी आधिकारिक स्रोत (स्वास्थ्य मंत्रालय, WHO या राज्य सरकार) से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है।

कुछ एशियाई देशों (जैसे थाईलैंड, नेपाल) ने भारत से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग बढ़ा दी है, जिसमें हवाई अड्डों पर तापमान जांच और स्वास्थ्य घोषणा शामिल है– यह सतर्कता का कदम है, न कि लॉकडाउन।

केंद्र और राज्य सरकारें निगरानी, संपर्क ट्रेसिंग और जागरूकता पर फोकस कर रही हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, लेकिन कोई व्यापक लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं लगाया गया।

निपाह वायरस के बारे में जरूरी जानकारी : यह जूनोटिक वायरस है, जो मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों (Fruit Bats) से फैलता है। दूषित फल, खजूर का शराब (Date Palm Sap), या संक्रमित व्यक्ति से संपर्क से इंसानों में पहुंच सकता है।

लक्षण: बुखार, सिरदर्द, उल्टी, गले में खराश, चक्कर, बेहोशी, और गंभीर मामलों में मस्तिष्क ज्वर (Encephalitis), कोमा या मौत।

मृत्यु दर : 40% से 75% तक, कोई वैक्सीन या स्पेसिफिक इलाज नहीं है।
बचाव: कच्चे खजूर का शराब न पिएं, फल अच्छे से धोएं, चमगादड़ों के संपर्क वाले क्षेत्रों से बचें, मास्क/हाइजीन का ध्यान रखें, और संदिग्ध लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

सरकार की सलाह: अफवाहों से बचें, केवल विश्वसनीय स्रोतों (MoHFW, WHO, राज्य स्वास्थ्य विभाग) से जानकारी लें। स्थिति पर नजर रखी जा रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं– सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध लक्षण दिखें, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। स्वस्थ रहें!
Edited By: Navin Rangiyal

