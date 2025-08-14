janma asthmi

जय भीम, जय मीम : इतिहास की पुनरावृत्ति या राजनीतिक भ्रम?

14 अगस्त : भारत के विभाजन विभीषिका दिवस पर विशेष

-धर्मपाल सिंह
14 अगस्त का विभाजन विभीषिका दिवस केवल 1947 के राजनीतिक बंटवारे की याद नहीं, बल्कि उस अमानवीय त्रासदी का स्मरण है, जिसने करोड़ों लोगों को विस्थापन, हिंसा और असुरक्षा में धकेल दिया। यह दिन हमें चेतावनी देता है कि जब राजनीति संकीर्णता, सांप्रदायिकता और अवसरवाद में डूब जाती है, तो सभ्य समाज विनाश की ओर बढ़ता है। विभाजन की कहानियां प्रायः हिंदू–मुस्लिम संघर्ष तक सीमित कर दी जाती हैं, जबकि इसके भीतर अनुसूचित समाज पर हुई हिंसा और त्रासदी का पक्ष अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह केवल एक ऐतिहासिक भूल नहीं, बल्कि उस दौर का ऐसा काला सच है जो आज भी सबक देता है।
 
अनुसूचित समाज के लिए विभाजन केवल दो देशों के बीच सीमांकन भर नहीं था, बल्कि यह धार्मिक कट्टरता का भयावह हमला बनकर आया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर होने के कारण वे सबसे आसान लक्ष्य बने। योजनाबद्ध हिंसा, संपत्ति की लूट, महिलाओं का अपमान और पूजा–स्थलों का विध्वंस आदि ने मिलकर उनकी जिंदगी को असुरक्षा और भय के गर्त में धकेल दिया।
 
पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल अनुसूचित समाज के बड़े पैरोकार थे। 1950 में प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को लिखे अपने इस्तीफे में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में दलित हिंदुओं पर हुए अमानवीय अत्याचारों का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि स्लीट ज़िले में पुलिस और सेना ने निर्दोष हिंदुओं, खासकर अनुसूचित जातियों, पर असहनीय अत्याचार किए, पुरुषों को यातनाएं दी गईं, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, घरों को लूटा गया, सैकड़ों मंदिरों और गुरुद्वारों को अपवित्र कर नष्ट कर दिया गया। कई मंदिरों को बूचड़खानों और मांस बेचने वाली दुकानों में तब्दील कर दिया गया।
 
मंडल ने घटनाओं के उदाहरण देते हुए बताया कि गोपालगंज के दिघरकुल में झूठे आरोप पर पूरे नामशूद्र गांव को सशस्त्र पुलिस ने कुचल दिया। बारीसाल के गौरनाडी में राजनीतिक बहाने से दलित बस्तियों पर हमले हुए। ढाका दंगों में पुलिस की मौजूदगी में आभूषण की दुकानों को लूटा गया और आग लगा दी गई। कलशिरा गांव में 350 बस्तियों में से केवल तीन बची थीं, बाकी जलकर राख हो चुकी थीं।
 
1947 से 1950 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए लगभग 25 लाख शरणार्थियों में बड़ी संख्या अनुसूचित समाज की थी। ये केवल पलायन के आंकड़े नहीं, बल्कि इस बात के प्रमाण थे कि मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सुरक्षा और समानता का वादा एक सुनियोजित छल था। मंडल ने कटु यथार्थ स्वीकार करते हुए लिखा कि वर्तमान स्थिति न केवल असंतोषजनक है, बल्कि पूरी तरह निराशाजनक और अंधकारमय है।
 
विभाजन के समय मंडल ने दलित–मुस्लिम गठबंधन को बढ़ावा दिया और अपने अनुयायियों को पाकिस्तान के पक्ष में वोट देने का निर्देश दिया। उनका तर्क था कि मुसलमान भी दलितों की तरह शोषित हैं, इसलिए दोनों के बीच स्वाभाविक सहयोग संभव है। लाखों दलित, मुस्लिम एकता के नारे पर भरोसा कर पूर्वी पाकिस्तान में बस गए। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम लीग को इस एकता की जरूरत नहीं रही। उनके लिए हर गैर–मुस्लिम ‘काफिर’ था, चाहे वह सवर्ण हो या दलित।
 
1950 में पूर्वी पाकिस्तान में योजनाबद्ध नरसंहार ने इस भ्रम को चकनाचूर कर दिया। दलित हिंदुओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। 30% दलित जनसंख्या का भविष्य अंधकारमय हो गया। मंडल ने जिन्ना और लियाकत अली को कई पत्र लिखे, लेकिन इस्लामी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अंततः उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक ताकत पर भरोसा किया जो उनके समाज के अस्तित्व के लिए ही घातक थी।
 
डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इस परिणाम को बहुत पहले देख लिया था। अपनी पुस्तकों Pakistan or the Partition of India और Thoughts on Pakistan में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मुस्लिम राजनीति का चरित्र सांप्रदायिक है और यह दलितों को केवल तब तक साथ रखेगी जब तक इससे उन्हें लाभ होगा। उनके अनुसार दलित और मुस्लिम समुदायों के धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य इतने भिन्न हैं कि वास्तविक समानता और सह–अस्तित्व का विचार केवल राजनीतिक भ्रम है। उन्होंने चेताया था कि मुस्लिम नेतृत्व अंततः दलितों को ‘काफ़िर’ ही मानेगा।
 
आज 'जय भीम–जय मीम' के नारे में उसी विफल प्रयोग की गूंज सुनाई देती है। विभाजन के समय यह नारा शब्दशः मौजूद नहीं था, लेकिन उसका वैचारिक आधार मंडल और मुस्लिम लीग के गठबंधन में था। यह मान्यता कि दोनों अल्पसंख्यक समुदाय एक–दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी हो सकते हैं। यह विचार सुनने में आकर्षक था, लेकिन व्यवहार में यह शक्ति–संतुलन पर आधारित असमान समझौता साबित हुआ, जिसमें दलित केवल संख्या बढ़ाने का साधन बने।
 
वर्तमान भारतीय राजनीति में भी कुछ दल उसी विफल रणनीति को पुनर्जीवित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ओवैसी और प्रकाश आंबेडकर की नजदीकियां, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का दलित–मुस्लिम गठबंधन और समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला; सभी अतीत की ऐतिहासिक भूल की प्रतिध्वनि हैं। अतीत में इसका परिणाम विश्वासघात और सामाजिक विघटन रहा है।
 
प्रश्न यह है कि क्या दलित समाज फिर उस गठबंधन का हिस्सा बनेगा जो उसकी अस्मिता और अस्तित्व के विरुद्ध है? क्या इतिहास के रक्तरंजित सबूतों के बावजूद भावनात्मक नारों से बहकना उचित है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर यह प्रश्न केवल दलित समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए विचारणीय है।
 
स्थायी उन्नति और सुरक्षा केवल आत्मनिर्भरता, शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता और संगठन से आएगी, न कि उन गठबंधनों से जो बार–बार घातक साबित हुए हैं। 'जय मीम–जय भीम' जैसी अवधारणा का अतीत अपमान, अस्मिता के हनन और अस्तित्व–संकट से जुड़ा है। इस सच्चाई को छिपाना इतिहास और आने वाली पीढ़ियों, दोनों के साथ अन्याय होगा।
 
विभाजन की पीड़ा को याद करते हुए हमें संकल्प लेना चाहिए कि भावनात्मक नारेबाज़ी और वोट बैंक आधारित राजनीति से दूर रहकर ही निर्णय लें। मंडल का अनुभव और आंबेडकर की चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अनुसूचित समाज को सुरक्षा, सामाजिक न्याय और सम्मान केवल आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान पर आधारित प्रयासों से मिलेगा, न कि उन हाथों से जो इतिहास में उन्हें धार्मिक उन्माद और वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से ठगते रहे हैं। यह केवल इतिहास की व्याख्या नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए चेतावनी है। (लेखक भाजपा यूपी के संगठन महामंत्री हैं, आलेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं, वेबदुनिया का इससे सहम‍त होना आवश्यक नहीं है)
 

