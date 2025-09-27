Navratri

UN में जयशंकर की पाकिस्तान को लताड़, बताया आतंकवाद का एपिसेंटर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

संयुक्त राष्ट्र , शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (23:56 IST)
Jaishankars address to United Nations General Assembly: संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर है। जयशंकर ने कहा कि आतंकवादियों के समर्थकों को कठघरे में लाना होगा। 
 
ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की। आतंकवाद से लड़ाई हमेशा से ही भारत की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में क्रूर आतंकवादी हमला हुआ। आतंकियों निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों को आर्थिक मदद बंद होनी चाहिए। आतंकवाद के प्रति भारत की हमेशा से ही जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए साझा खतरा है। 
 
यूएनएससी में बढ़े स्थायी सदस्यों की संख्या : जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। दुनिया में अस्थिरता की स्थिति है। अमेरिकी टैरिफ का उल्लेख करते हुए जयशंकर ने कहा कि टैरिफ में उतार चढ़ाव जारी है। उन्होंने गाजा में चल रहे युद्ध के समाधान की बात भी कही। उन्होंने कहा कि शांति के लिए भारत हर मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश से बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं।  
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

