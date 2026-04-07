कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लश्‍कर के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 5 आतंकी गिरफ्तार

जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा से जुड़े एक अंतरराज्यीय आतंकी माड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में 2 पाकिस्तानी आतंकियों सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह ऑपरेशन एक बड़े एंटी-टेरर क्रैकडाउन का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस केंद्र शासित प्रदेश से आगे बढ़कर सेंट्रल एजेंसियों की मदद से पंजाब में ऑपरेशन कर रही है।





अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ-साथ सेंट्रल एजेंसियां भी इस ऑपरेशन में शामिल थीं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा समेत 19 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुछ सामान भी बरामद किया। जांच में लश्कर के एक नेटवर्क का पता चला जो आतंकवादियों को लाजिस्टिक्स और फाइनेंशियल मदद करता था। तलाशी के दौरान पुलिस को मॉड्यूल से जुड़े कई आपत्तिजनक और महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद हुए हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की गहन जांच जारी है।





अधिकारियों ने कहा कि जांच से पता चलता है कि एक अन्य आतंकवादी दूसरे राज्यों में लश्करे तौयबा नेटवर्क की मदद से जाली कागजात और पहचान के आधार पर देश से बाहर जाने में कामयाब रहा। आतंकवादियों ने करीब 16 साल पहले भारत में घुसपैठ की थी, जिस दौरान वे कश्मीर घाटी के अलग-अलग जिलों में एक्टिव रहे। इन सालों में उन्होंने करीब 40 आतंकवादियों को कमांड किया।

Edited By : Chetan Gour