Jammu Kashmir Rajya Sabha election results : जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। 4 में से 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि चौथी सीट भाजपा ने जीती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शमी ओबेरॉय राज्यसभा के लिए विजयी रहे, वहीं भाजपा के सत शर्मा ने चौथी सीट जीतकर पार्टी के लिए खुशी का माहौल बनाया। भाजपा के सत शर्मा को कुल 32 वोट मिले। फारुख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जैसे वरिष्ठ नेता विजयी उम्मीदवारों को बधाई देने के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मौजूद रहे।
भाजपा के सत शर्मा को कुल 32 वोट मिले। चुनाव में भाजपा नेता सत शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान नबी डार को हराया। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में हुए पहले राज्यसभा चुनाव में भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है।
चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल देखने को मिली और सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवारों को बधाई दी। फारुख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जैसे वरिष्ठ नेता विजयी उम्मीदवारों को बधाई देने के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मौजूद रहे।
कौन हैं सत शर्मा?
सत शर्मा का पूरा नाम सतपाल शर्मा है। वे वर्तमान में जम्मू-कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष हैं। सत शर्मा इससे पहले जम्मू-कश्मीर सरकार में मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। वह पूर्व में जम्मू पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। इसके बाद से जम्मू-कश्मीर में हुआ यह पहला राज्यसभा चुनाव है।
