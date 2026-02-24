क्या बोले चतरा एसपी

चतरा SP सुमित कुमार अग्रवाल ने कहा कि हम लोगों ने बॉडी रिकवर कर ली है। जो लोग यहां आ रहे हैं, उनसे हमारी विनती है कि वे लोग फोर्स के साथ कोऑपरेट करें। यहां डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है। यहां रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि यह जंगली इलाका है। हमारी प्राथमिकता इस क्षेत्र को सुरक्षित करना था।

DGCA के अनुसार, 7:30 बजे विमान ने खराब मौसम के कारण रास्ता बदलने की अनुमति मांगी थी। हालांकि कुछ ही देर बाद विमान का कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क और रडार कनेक्शन टूट गया। फिर विमान क्रैश हो गया।