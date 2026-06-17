18 जून मौसम : 13 राज्यों में भारी बारिश-तूफान की चेतावनी, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

देशभर में मानसून की रफ्तार तेज होने के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक बेहद गंभीर और बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के ताजा सैटेलाइट डेटा के अनुसार, कल यानी 18 जून को उत्तर, पूर्वी और मध्य भारत के 13 राज्यों में भारी बारिश, थंडरस्कॉल (भयंकर तूफान) और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। इस दौरान कुछ मैदानी इलाकों में हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अगर आप कल वीकेंड से पहले किसी यात्रा पर निकलने वाले हैं या घर से बाहर जा रहे हैं, तो एक बार अपने राज्य का हाल जरूर जान लें।

नया 'पश्चिमी विक्षोभ' एक्टिव, इन 13 राज्यों में अलर्ट (IMD Official Data) IMD के महानिदेशक और मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार इस समय दो बड़े वेदर सिस्टम एक साथ एक्टिव हो रहे हैं-

1. पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय संचरण (Cyclonic Circulation) बना हुआ है।

2. 18 जून से उत्तर-पश्चिम भारत पर एक नया और बेहद सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) असर दिखाना शुरू कर रहा है।

उत्तर और पहाड़ी राज्य: दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर।

मध्य और पूर्वी राज्य: बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

मौसम विभाग की विशेष चेतावनी "18 जून को राजस्थान (पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों) में 60-70 किमी/घंटा से लेकर 80 किमी/घंटा की रफ्तार वाली विनाशकारी आंधी (Thundersquall) चलने की प्रबल आशंका है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 50 से 70 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।"

दिल्ली-एनसीआर और यूपी-बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम? 1. दिल्ली-एनसीआर का हाल (Delhi Weather Update):

दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों (Noida, Gurugram, Ghaziabad) में 18 जून को तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी की गई है। इस दौरान धूल भरी आंधी के समय हवा की रफ्तार 60 से 65 किमी/घंटा तक जा सकती है। कल अधिकतम तापमान गिरकर 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जिससे लोगों को झुलसाने वाली लू से राहत मिलेगी।

2. उत्तर प्रदेश और बिहार (UP-Bihar Weather News): बिहार और पूर्वी यूपी में चक्रवातीय सिस्टम के कारण अगले 24 से 48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं। यहाँ गरज-चमक के साथ भारी बारिश के अलावा सबसे बड़ा खतरा वज्रपात (आकाशीय बिजली गिरने) का है। लोगों से अपील की गई है कि वे आंधी के समय खुले मैदानों में जाने से बचें।