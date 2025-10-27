Dharma Sangrah

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़खानी पर कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, कहा, खिलाड़ियों से गलती हुई

Kailash Vijayvargiya controversial statement on the harassment of Australian players

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (08:43 IST)
मध्यप्रदेश सरकार में बीजेपी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से छेडखानी वाले मामले में विवादित बयान दिया है। बता दें कि मीडिया में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ यौन हिंसा के आरोप पर प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन साथ ही कहा कि इसमें 'थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है'। कैलाश विजयवर्गीय ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, "खिलाड़ियों का अचानक वहां से निकल जाना, बिना किसी को बताए ये थोड़ी सी उनसे ग़लती हो गई है। क्योंकि वहां उनकी पर्सनल और पुलिस सिक्योरिटी भी थी" उनका कहना है कि खिलाड़ियों ने बाहर जाने की सूचना अपने कोच को नहीं दी थी।

उन्होंने कहा, "वे (खिलाड़ी) बात करते हुए निकल गईं, किसी का ध्यान नहीं रहा और यह घटना हो गई" बीजेपी नेता कहते हैं, "इससे अब खिलाड़ी भी सीख लेंगे कि हम जब किसी दूसरे देश या शहर में जाएं तो अपनी सुरक्षा की चिंता भी करें" आने वाले समय में टूर्नामेंट की मेज़बानी पर असर पड़ने के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा, "बिल्कुल नहीं, इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें महसूस हुआ है कि इसमें हमारी ग़लती कहां है और यह भी महसूस हुआ है कि खिलाड़ियों की ग़लती कहां है

क्या है मामला : क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को कहा था कि महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारत दौरे पर गईं दो महिला ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ "अनुचित बर्ताव हुआ और उन्हें ग़लत तरीके से छुआ गया" मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस द्वारा की गई शिकायत पर केस दर्ज किया। पुलिस द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार यह घटना गुरुवार सुबह क़रीब 11 बजे हुई जब दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इंदौर स्थित रैडिसन ब्लू होटल से पैदल क़रीब 500 मीटर दूर खजराना रोड स्थित एक कैफ़े जा रही थीं।

इंदौर के अडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर (क्राइम) राजेश दंडोतिया ने बताया था कि इस मामले में अकील अहमद नाम के एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है।
Edited By: Navin Rangiyal  

