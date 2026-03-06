Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Kashmir global warming impact : कश्मीर में कुदरत का कहर, झेलम नदी सूखी, गुलमर्ग में मार्च की गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड

Advertiesment
Kashmir climate crisis 2026
BY: सुरेश एस डुग्गर
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (20:25 IST) Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (20:30 IST)
google-news
कश्मीर में इस मार्च में मौसम का अजीब पैटर्न देखने को मिल रहा है, झेलम नदी का पानी जीरो गेज मार्क से नीचे चला गया है और गुलमर्ग में महीने के पहले हफते में 17.2 डिग्री का ऐतिहासिक तापमान रिकार्ड किया गया है, जिससे एक्सपर्ट्स कम बर्फबारी और बढ़ते तापमान के असर को लेकर चिंता में हैं।
ALSO READ: तीसरा बच्चा पैदा करने पर मिलेंगे 25000 रुपए, शिक्षा भी मिलेगी मुफ्त, सरकार ने पेश किया ड्रॉफ्ट
फ्लड कंट्रोल विभाग द्वारा मुहेया करवाए गए आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार सुबह 9 बजे दक्षिण कश्मीर के संगम पर झेलम नदी माइनस 0.86 फीट पर बह रही थी, जो जीरो लेवल से नीचे डिस्चार्ज दिखाता है, जो मार्च की शुरुआत के लिए एक असामान्य बात है जब धीरे-धीरे बर्फ पिघलने से आमतौर पर नदी का बहाव बढ़ जाता है।
 
स्‍वतंत्र मोसम विज्ञानी फैजान आरिफ कहते थे कि नदी का असामान्य रूप से कम लेवल सर्दियों में कम बारिश और घाटी के ऊंचे इलाकों में कम बर्फ जमा होने को दिखाता है। फैजान के बकौल, मार्च की शुरुआत में आमतौर पर नदी के लेवल में काफी बढ़ोतरी देखी जाती है क्योंकि पहाड़ों में बर्फ धीरे-धीरे पिघलने लगती है। इस साल फरवरी में गर्म मौसम के बावजूद बढ़ोतरी थोड़ी देर के लिए और कम थी। वे कहते थे कि यह स्थिति खराब स्नोपैक और इस सर्दी में देखे गए असामान्य तापमान पैटर्न से जुड़ी है।
ALSO READ: Iran-Israel War : अयातुल्लाह खामेनेई का दाहिना हाथ निकला गद्दार, ismail qaani पर क्यों गहराया शक, Mossad के एजेंट होने का क्या है सच
उनका कहना था कि इतिहास में पहली बार, गुलमर्ग में मार्च के पहले सप्‍ताह में 17.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड किया गया है, जो नार्मल से 13.7 डिग्री अधिक है और वहां रिकार्ड किए गए अब तक के सबसे अधिक 18 डिग्री सेल्सियस तापमान के बहुत करीब है।
 
हालांकि मौसम विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि गुरुवार को पूरे जम्मू कश्मीर में दिन का तापमान नार्मल से काफा ज्‍यादा रहा। आंकड़ों के मुताबिक, श्रीनगर में, तापमान 24.7 डिग्री रहा, जो नार्मल से 11.7 डिग्री अधिक है, जबकि काजीगुंड में 24.6 डिग्री रिकार्ड किया गया, जो नार्मल से लगभग 12 डिग्री अधिक था।
 
इसी तरह से पहलगाम में 20.8 डिग्री और कुपवाड़ा में 23.7 डिग्री रिकार्ड किया गया, दोनों ही सीजनल एवरेज से 10 उिग्री अधिक था। जबकि जम्मू इलाके में, जम्मू शहर में 32.4 डिग्री रिकार्ड किया गया, जो सामान्‍य से 8.1 डिग्री अधिक है, जबकि बनिहाल, बटोत और भद्रवाह समेत कई दूसरे स्टेशनों पर भी तापमान नार्मल से 10 डिग्री अधिक रिकार्ड किया गया।
ALSO READ: AIIMS जोधपुर से UPSC टॉपर, पढ़िए Anuj Agnihotri की सक्सेस स्टोरी, बताया सफलता का राज
हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोई बारिश नहीं हुई और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में मौसम सूखा रहा। जबकि खेती के जानकारों का कहना है कि झेलम में पानी का घटता लेवल धान की नर्सरी तैयार करने के जरूरी समय में सिंचाई पर असर डाल सकता है, जो अप्रैल में शुरू होता है।
 
दक्षिण कश्मीर के जिलों के किसानों का कहना था कि धान की नर्सरी बोने के लिए अप्रैल और मई के दौरान पानी का होना बहुत जरूरी है। पुलवामा के एक किसान गुलाम मोहम्मद भट के बकौल, हम झेलम से मिलने वाली नहरों और पहाड़ों से आने वाली धाराओं पर निर्भर हैं। अगर पानी का लेवल कम रहा, तो नर्सरी तैयार करने में देरी हो सकती है।
webdunia
वैसे सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना था कि हालात पर करीब से नजर रखी जा रही है। एक अधिकारी का कहना था कि अभी कोई तुरंत संकट नहीं है, लेकिन ट्रेंड अच्छा नहीं है। अगर आने वाले समय में अच्छी बारिश या देर से बर्फबारी नहीं होती है, तो इससे सिंचाई की प्लानिंग पर असर पड़ सकता है। झेलम, जो कश्मीर घाटी से होकर बहती है और कई जिलों में खेती को बनाए रखती है, सर्दियों में होने वाली बर्फबारी और वसंत में पिघले पानी पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
ALSO READ: Attacks को नाकाम करने के लिए ईरान अपना रहा रूस वाला 'देसी जुगाड़' ! US और इजराइल ऐसे खा रहे हैं धोखा
फैजान कहते थे कि आने वाले सप्‍ताह यह तय करने में अहम होंगे कि हालात सुधरते हैं या नहीं। उनका कहना था कि अगर मार्च में नार्मल बारिश होती है, तो कुछ रिकवरी हो सकती है। नहीं तो यह इस इलाके के लिए मुश्किल पानी वाले साल की शुरुआती चेतावनी हो सकती है। (file photos) Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अहमदाबाद में T20 वर्ल्डकप फाइनल से पहले बड़े सट्टा रैकेट का भंडाफोड़

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels