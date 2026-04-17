संसद में राहुल गांधी के भाषण की खास बातें...

Rahul Gandhi's Speech : संसद के विशेष सत्र में आज महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026', 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने अपने विचार रखे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान आरोप लगाया कि महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक का महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है, यह भारत के चुनावी मानचित्र को बदलने का प्रयास है, जो एक 'शर्मनाक कृत्य' है। जानिए, संसद में राहुल गांधी के भाषण की खास बातें...

महिलाओं के आरक्षण पर महिलाओं के आरक्षण का बिल तो हम सबका स्वागत है। यह एक अच्छा कदम है, लेकिन इसे Delimitation के साथ जोड़कर आप महिलाओं के अधिकारों को hostage बना रहे हैं। महिलाओं को उनका हक देने में देरी क्यों? क्यों नहीं अभी लागू कर रहे?

Delimitation Bill पर चिंता यह Delimitation सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है, बल्कि भारत के electoral map को बदलने की कोशिश है। दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है। अगर 2011 की जनगणना के आधार पर delimitation होगी, तो उन राज्यों की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। यह दक्षिण और उत्तर के बीच विभाजन पैदा करेगा। राज्य जो अच्छा शासन कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, उन्हें सजा मिल रही है और जो राज्यों ने जनसंख्या नहीं रोकी, उन्हें ज्यादा सीटें मिल रही हैं। क्या यह सही संदेश है?

लोकसभा सीटों के विस्तार पर लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने की बात हो रही है लेकिन असली सवाल यह है कि यह delimitation कब और किस आधार पर होगी? क्या यह BJP की सत्ता को और मजबूत करने की साजिश है? क्या यह डेमोक्रेसी को कमजोर करने का प्रयास है?

संविधान संशोधन (131वां) बिल पर इस बिल के जरिए आप महिलाओं के आरक्षण को delimitation से लिंक कर रहे हैं। पहले Women Reservation Bill पास हुआ था, लेकिन अब उसे लागू करने के लिए नया संशोधन ला रहे हैं। बिना ठीक से चर्चा किए जल्दबाजी में बिल लाना ठीक नहीं है।

अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियां राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और खुद उन्हें 'पत्नी का मुद्दा' नहीं है (यहां उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की, जिस पर सदन में हंसी भी हुई)।

उन्होंने विपक्ष की एकता और लोकतंत्र की रक्षा की बात की। दक्षिण भारतीय राज्यों (खासकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र, कर्नाटक) के हितों की रक्षा पर जोर दिया। आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी में बिल पास कराना चाहती है, बिना व्यापक चर्चा के।

राहुल गांधी ने स्पीच में महिलाओं के आरक्षण का स्वागत किया, लेकिन उसे Delimitation Bill से जोड़ने की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि नई delimitation दक्षिण भारत के राज्यों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कमजोर कर सकती है और देश में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि अच्छा शासन करने वाले राज्यों को सजा नहीं मिलनी चाहिए।

Edited By : Chetan Gour