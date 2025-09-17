कनाडा में खालिस्तानियों ने काटा बवाल, भारतीय दूतावास पर कब्जे की धमकी

कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का एक बार फिर उपद्रव बढ़ सकता है। सिख फॉर जस्टिस (SFJ) संगठन भारत के खिलाफ साजिश की फिराक में है। खबर है कि SFJ ने वेंकूवर में भारत के वाणिज्य दूतावास पर कब्जे की धमकी दी है। उसने भारतीयों को उस क्षेत्र में जाने से मना भी किया है। हालांकि अभी तक इस मसले को लेकर कनाडा या भारत सरकार की तरफ से किसी तरह का बयान नहीं आया है।





दरअसल भारत और कनाडा के बीच हाल ही में फिर से चर्चा शुरू हुई है। खालिस्तानी संगठन इसको लेकर खुश नहीं हैं। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास को घेरने की धमकी दी है। इस अलगाववादी संगठन ने कहा है कि वह गुरुवार (18 सितंबर) को दूतावास पर कब्जा करेगा। SFJ ने भारत और कनाडा के लोगों को दूतावास के परिसर से दूर रहने की चेतावनी दी है।





क्या है पोस्टर कनेक्शन : SFJ ने एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें कनाडा में नए भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक की तस्वीर लगी है। उनके चेहरे पर गन टारगेट का निशान दिखाया है। खालिस्तानी संगठन SFJ ने अपने एक प्रॉपगेंडा लेटर में लिखा, दो साल पहले 18 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने संसद को बताया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स की भूमिका शामिल थी, जिसकी जांच चल रही है। उसको डर है कि भारतीय वाणिज्य दूतावास खालिस्तान जनमत संग्रह के प्रचारकों के खिलाफ जासूसी नेटवर्क चला रहा है।





कहां से आती है खालिस्तानियों को फंडिंग : इस महीने की शुरुआत में कनाडाई सरकार ने एक आंतरिक रिपोर्ट में अपने देश में खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी की बात मानी थी और भारत के खिलाफ आतंक के लिए फंडिंग कैसे मिलती है, इसका भी जिक्र किया था। इन समूहों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल एसवाईएफ भी शामिल हैं। ये दोनों कनाडा में आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्टेड हैं।

Edited By: Navin Rangiyal