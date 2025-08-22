CM रेखा गुप्‍ता की इस पहल का किरण बेदी ने किया समर्थन, बोलीं- शासन में आ सकता है क्रांतिकारी बदलाव...

Chief Minister Rekha Gupta News : पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम को विकेन्द्रीकृत करने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यदि विधायकों, पार्षदों एवं वरिष्ठ नौकरशाहों द्वारा ऐसी पहल अपनाई जाए तो इससे शासन में बदलाव आ सकता है। चुनाव अभियान से तुलना करते हुए बेदी ने कहा कि नेताओं को निर्वाचित होने के बाद लोगों से सीधे जुड़ने से नहीं कतराना चाहिए। बेदी ने कहा, चुनाव के दौरान जब प्रतिनिधि वोट मांगने निकलते हैं, तो क्या उन्हें किसी बात का डर होता है? तो जनता द्वारा चुने जाने के बाद ऐसा क्यों नहीं?

गुप्ता पर बुधवार को उनके कैंप कार्यालय में एक जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था। जवाब में, मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि अब यह कार्यक्रम केवल उनके आवास पर ही नहीं, बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। बेदी ने कहा, यह सही नजरिया है, यह दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह सकारात्मक रुख है। ऐसी घटना पर यह एक अच्छा जवाब है और इस तरह के दृष्टिकोण का विकेंद्रीकरण क्यों नहीं किया जाता?

चुनाव अभियान से तुलना करते हुए बेदी ने कहा कि नेताओं को निर्वाचित होने के बाद लोगों से सीधे जुड़ने से नहीं कतराना चाहिए। पूर्व उपराज्यपाल 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार रही थीं।

बेदी ने कहा, चुनाव के दौरान जब प्रतिनिधि वोट मांगने निकलते हैं, तो क्या उन्हें किसी बात का डर होता है? वे निडर होकर जोखिम उठाते हैं, तो जनता द्वारा चुने जाने के बाद ऐसा क्यों नहीं? सभी विधायकों और यहां तक कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पार्षदों को भी एक निश्चित समय पर यह जनसुनवाई शुरू करनी चाहिए और वरिष्ठ नौकरशाहों को भी ऐसी जनसुनवाई करनी चाहिए।(भाषा)

Edited By : Chetan Gour