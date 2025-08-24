किरेन रिजिजू का बड़ा खुलासा, पीएम मोदी ने क्यों किया स्पेशल प्रोटेक्शन लेने से इनकार?
रिजिजू का तंज, राहुल गांधी एक बहुत खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं
इस बिल में 5 साल की जेल की सजा पाए या 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए मंत्रियों को पद से स्वत: बर्खास्त करने की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र और राज्यों से जुड़े सभी मंत्री शामिल है। इस बिल से विपक्ष खासा नाराज है।
रिजिजू ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि कैबिनेट की बैठक में यह सुझाव आया था कि प्रधानमंत्री को इस प्रविधान से बाहर रखा जाए, लेकिन पीएम मोदी ने ये सुनते ही इससे इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री भी भारत के नागरिक हैं और उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ज्यादातर सीएम हमारी पार्टी के हैं। अगर वो कोई गलती करते हैं, तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेंगा। नैतिकता का कुछ मतलब भी होना चाहिए। अगर विपक्ष के नेताओं ने नैतिकता को ध्यान में रखा होता, तो वे इस बिल का स्वागत करते।
राहुल पर क्या बोले रिजिजू : मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बहुत खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं और देश विरोधी ताकतों से मिलकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को सुधारना मेरी बस की बात नहीं है। भारत के सभी लोगों को सतर्क रहना ही होगा।
edited by : Nrapendra Gupta