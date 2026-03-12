कुंभ मेला फेम मोनालिसा ने केरल में बॉयफ्रेंड फरहान खान से की शादी, फिर ‘लव जिहाद’ कंट्रोवर्सी

#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: Monalisa Bhosle, the viral 'Rudraksha Girl' of the 2025 Maha Kumbh Mela, says, "My family wanted to get me married somewhere far away, but I didn't like that... But now I'm happy..." (11.03) https://t.co/a692sNyh5c pic.twitter.com/ONVVs7swMb — ANI (@ANI) March 11, 2026

पिछले साल महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा की केरल में अचानक शादी की खबर आ रही है। मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरहान खान से शादी कर ली है। इस शादी से लव जिहाद कनेक्शन बताकर एक नया विवाद खडा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनालिसा के परिवार ने इस शादी का विरोध किया है। इसके बाद वे थाने पहुंची हैं और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मोनालिसा ने सुरक्षा के लिए केरल में पनाह ली है।उनके अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी करने पर निर्देशक सनोज मिश्रा ने इसे लव जिहाद करार दिया है। वहीं उनके गुरु और घरवालों ने भी इस मामले पर हैरानी जताई है। वहीं उनके गुरु महेंद्र सिंह लोधी ने इस फैसले को परिवार के लिए झटका बताया है। वहीं अब इस मामले में लव जिहाद की बात सामने आने के बाद मोनालिसा के बड़े ताऊ वर्षा भोसले ने भी कई चौंकाने वाली बातें कही हैं।