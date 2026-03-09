Kuno National Park में फिर बढ़ा चीतों का कुनबा, ज्वाला ने 5 शावकों को दिया जन्म, 53 हुई संख्या

Good News from Kuno National Park again...



Cheetah Jwala has given birth to 5 cubs, marking another major milestone for Project Cheetah. With this, India’s cheetah population has crossed the half-century mark, reaching 53.



A proud moment for wildlife conservation and a strong…

इसकी जानकारी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक्स पर दी। उन्होंने एक्स पर इसे 'प्रोजेक्ट चीता' और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।उन्होंने एक्स पर लिखा कि कूनो में आने के बाद ज्वाला ने यहां के वातावरण को पूरी तरह अपना लिया है और वह पार्क की सबसे सफल मादा चीताओं में शुमार हो गई है।