कुपवाड़ा में सेना यूनिट के अंदर फायरिंग, 3 जवान घायल, जांच में जुटी सेना

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, तीन कर्मियों को अलग-अलग गंभीरता की चोटें आई हैं। नाइक ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट शुक्ला को पेट और पैर में गोली लगी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक अन्य सैनिक, जिसकी पहचान एवी राठौर दयाल के रूप में हुई है, को जांघ और फीमर में गोली लगी है। सिपाही मनीष को बाएं नितंब पर छर्रे की मामूली चोट आई है। अधिकारियों ने बताया कि सभी घायल कर्मियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज के लिए कुपवाड़ा के 168 मिलिट्री अस्पताल द्रगमुल्ला में भर्ती कराया गया।