लद्दाख में सेना का 'चीता' हेलीकॉप्टर क्रैश, मौत को मात देकर मेजर जनरल ने ली चमत्कारी सेल्फी, तस्वीर वायरल

लद्दाख में सेना का चीता हेलिकॉप्टर क्रैश! हादसे के बाद मेजर जनरल की सेल्फी वायरल.

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Leh के पास तांगत्से इलाके में 20 मई को Indian Army का एक चीता हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया था. इस हादसे में मेजर जनरल समेत तीन अधिकारी बाल-बाल बच गए. घटना की जानकारी 23 मई को सामने आई.



इस सिंगल-इंजन… pic.twitter.com/1NIh6hcKp2 — News Pinch (@TheNewspinch) May 23, 2026

क्यों वायरल हो रही है सेल्फी?

आमतौर पर इतने गंभीर हेलीकॉप्टर हादसों के बाद की तस्वीरें डराने वाली होती हैं, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग था। हादसे के तुरंत बाद मेजर जनरल सचिन मेहता और दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए। तीनों अधिकारियों को मामूली खरोंचें आई हैं। सुरक्षा का अहसास होते ही अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर के मलबे के ठीक सामने खड़े होकर एक 'सेल्फी' ली। इस तस्वीर में तीनों अधिकारियों के चेहरों पर सुरक्षित बचने का सुकून और 'आर्मी स्पिरिट' की बेखौफ मुस्कान साफ देखी जा सकती है।

लेह के तांगत्से इलाके के पास अचानक हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आई। पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए इसे सुरक्षित लैंड कराने की कोशिश की, लेकिन ऊबड़-खाबड़ और पथरीले इलाके की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेलीकॉप्टर का रोटर ब्लेड और केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।