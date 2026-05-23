Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






लद्दाख में सेना का 'चीता' हेलीकॉप्टर क्रैश, मौत को मात देकर मेजर जनरल ने ली चमत्कारी सेल्फी, तस्वीर वायरल

Advertiesment
Indian Army Cheetah Helicopter Crash
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 23 May 2026 (18:06 IST) Updated Date: Sat, 23 May 2026 (18:09 IST)
google-news
Indian Army Cheetah Helicopter Crash: लद्दाख के लेह के पास तांगत्से (Tangtse) इलाके में भारतीय सेना का एक 'चीता' (Cheetah) हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस खौफनाक हादसे में हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए, लेकिन चमत्कारिक रूप से इसमें सवार मेजर जनरल समेत तीनों सैन्य अधिकारी बाल-बाल बच गए।
 
हादसे के ठीक बाद मलबे के सामने मुस्कुराते हुए अधिकारियों की एक 'सेल्फी' अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे लोग 'मौत के मुंह से लौटकर आने का जश्न' कह रहे हैं। यह घटना 20 मई को हुई थी, जिसकी विस्तृत जानकारी 23 मई को सामने आई है।

तकनीकी खराबी के बाद क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर

सैन्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सेना का यह सिंगल-इंजन 'चीता' हेलीकॉप्टर लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर रूटीन उड़ान पर था। हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर उड़ा रहे थे। इसमें यात्री के तौर पर भारतीय सेना की 3 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) मेजर जनरल सचिन मेहता सवार थे।
 
लेह के तांगत्से इलाके के पास अचानक हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आई। पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए इसे सुरक्षित लैंड कराने की कोशिश की, लेकिन ऊबड़-खाबड़ और पथरीले इलाके की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेलीकॉप्टर का रोटर ब्लेड और केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

क्यों वायरल हो रही है सेल्फी?

आमतौर पर इतने गंभीर हेलीकॉप्टर हादसों के बाद की तस्वीरें डराने वाली होती हैं, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग था। हादसे के तुरंत बाद मेजर जनरल सचिन मेहता और दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए। तीनों अधिकारियों को मामूली खरोंचें आई हैं। सुरक्षा का अहसास होते ही अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर के मलबे के ठीक सामने खड़े होकर एक 'सेल्फी' ली। इस तस्वीर में तीनों अधिकारियों के चेहरों पर सुरक्षित बचने का सुकून और 'आर्मी स्पिरिट' की बेखौफ मुस्कान साफ देखी जा सकती है।

कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश

सोशल मीडिया पर लोग इस सेल्फी को देखकर भारतीय सेना के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। यूज़र्स का कहना है कि यह तस्वीर दिखाती है कि भारतीय सैनिक हर हाल में मानसिक रूप से कितने मजबूत होते हैं। भारतीय सेना के 'चीता' और 'चेतक' हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा काफी पुराना हो चुका है और लद्दाख जैसे अत्यधिक ऊंचाई (High Altitude) वाले इलाकों में इन्हें उड़ाना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है।

इस हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सेना ने 'कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी' (Court of Inquiry) के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल तीनों अधिकारी पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें एहतियातन मेडिकल निगरानी में रखा गया है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

लखनऊ में बुलडोजर एक्शन पर बढ़ा विवाद, पुलिस लाठीचार्ज का विरोध, क्या वकीलों को बांटी लाठियां?
होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels