हम दोनों भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े, विजय माल्या का वीडियो शेयर कर ललित मोदी का तंज

Lalit Modi Instagram Post :आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर विजय माल्या के जन्मदिन समारोह का एक वीडियो शेयर किया। इसमें वे खुद और माल्या को लेकर तंज कसते नजर आए। वीडियो में ललित मोदी कहते सुनाई देते हैं कि हम दोनों भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े। इस वीडियो के जरिए उन्होंने खुद पर ही कटाक्ष किया।
इस समारोह में कई मेहमान शामिल हुए, जिनमें भारतीय उद्यमी किरण मजूमदार-शॉ भी मौजूद रहीं। अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफर जिम राइडेल ने सोशल मीडिया पर पार्टी की जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि विजय माल्या के 70वें जन्मदिन से पहले उनके सम्मान में ललित के. मोदी द्वारा आयोजित शानदार पार्टी के लिए धन्यवाद, और दोनों की साथ में तस्वीर भी पोस्ट की।
इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ललित मोदी ने लिखा कि मेरे घर पर मेरे दोस्त विजय माल्या की प्री-बर्थडे पार्टी मनाने आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाद में विजय माल्या ने इस संदेश को भी रीपोस्ट किया। राइडेल ने पार्टी का इनविटेशन कार्ड भी शेयर किया, जिसमें लिखा था- 'रीमा और ललित अपने प्रिय मित्र विजय माल्या के सम्मान में एक भव्य शाम के लिए आमंत्रित करते हैं- किंग ऑफ गुड टाइम्स का जश्न।' यह आयोजन 16 दिसंबर को लंदन के बेलग्रेव स्क्वायर में हुआ।
विजय माल्या को जनवरी 2019 में धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) के तहत एक विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। उन पर कई बैंकों के कर्ज की अदायगी में चूक और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। माल्या मार्च 2016 में भारत छोड़कर चले गए थे।
ललित मोदी भी 2010 में टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और आईपीएल से जुड़े प्रॉक्सी स्वामित्व के आरोपों के बीच भारत छोड़कर चले गए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि 2009 में आईपीएल के प्रसारण अधिकारों के आवंटन की प्रक्रिया में हेरफेर किया गया, जिसके बदले कथित तौर पर 125 रुपए करोड़ से अधिक की रिश्वत ली गई।