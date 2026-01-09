Festival Posters

लालू परिवार को बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोप तय

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (11:11 IST)
Land For Job Scam : नौकरी के लिए जमीन का मामले में शुक्रवार को लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव पर आरोप तय किए।
 
अदालत ने भ्रष्‍टाचार की धारा 13(2) के तहत आरोप तय किए। अदालत ने कहा कि लालू परिवार ने अधिकारों का दुरोपयोग किए। पूरा परिवार आपराधिक साजिश में शामिल। उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं।
 
कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य सहित सभी आरोपियों को आज व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था।
 
क्या है मामला : लालू परिवार पर आरोप हैं कि 2004 से 2009 तक लालू यादव के रेल मंत्री रहते उन्होंने नौकरी के नाम पर परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीनें, प्रॉपट्री ट्रांसफर कराई। उन पर करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम अपने नाम कराने का आरोप है। 4.39 करोड़ की जमीन के बदले मात्र 39 लाख रुपए दिए गए।
