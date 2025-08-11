Weather Update: अनेक राज्यों में भारी वर्षा की संभावना, दिल्ली-NCR में उमस से लोग बेहाल, IMD का अलर्ट

Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार अगले 7 दिनों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश (Uttarakhand and Himachal Pradesh) के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 13 अगस्त अत्यधिक भारी बारिश (21 सेमी या उससे ज्यादा) की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। जानिए कि देश के अन्य राज्यों में कैसा रहेगा आज का मौसम।ALSO READ: Weather Update : जोर पकड़ेगा मानसून, बंगाल से मध्यप्रदेश तक फिर होगी भारी बारिश भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार अगले 7 दिनों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश (Uttarakhand and Himachal Pradesh) के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 13 अगस्त अत्यधिक भारी बारिश (21 सेमी या उससे ज्यादा) की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। जानिए कि देश के अन्य राज्यों में कैसा रहेगा आज का मौसम।

दिल्ली-एनसीआर में उमस से लोग बेहाल : दिल्ली-एनसीआर में उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। एक दिन छोड़कर हो रही बारिश के बाद भी राजधानी का तापमान 33 डिग्री बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में मौसम ऐसे तो साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में काले बादल छा सकते हैं और बरस भी सकते हैं। वहीं आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री रहने की संभावना है।

यूपी-बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाजा : उत्तरप्रदेश और बिहार में आगामी दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। उत्तरप्रदेश में जहां अगले 2 दिनों तक अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना नहीं है, वहीं 13 और 14 अगस्त को पूर्वी जिलों जैसे वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, मऊ, कुशीनगर और संत कबीर नगर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

पंजाब और हरियाणा का मौसम : इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पंजाब में कल यानी 11 अगस्त को कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद 12 और 13 अगस्त को मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है, जबकि 14 और 15 अगस्त को फिर से बारिश का दौर तेज हो सकता है। हरियाणा में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना जताई गई है, जहां कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। किसानों और स्थानीय प्रशासन को मौसम के अनुसार आवश्यक तैयारी करने की सलाह दी गई है।ALSO READ: Weather Update: यूपी, उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर, कहां कैसा रहेगा मौसम? इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पंजाब में कल यानी 11 अगस्त को कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद 12 और 13 अगस्त को मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है, जबकि 14 और 15 अगस्त को फिर से बारिश का दौर तेज हो सकता है। हरियाणा में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना जताई गई है, जहां कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। किसानों और स्थानीय प्रशासन को मौसम के अनुसार आवश्यक तैयारी करने की सलाह दी गई है।

महाराष्ट्र में होगी भारी बारिश : आईएमडी के अनुसार 14 से 16 अगस्त के बीच मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। 12 से 16 अगस्त के बीच कोंकण और गोवा में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 7 दिनों में इन राज्यों के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

उत्तराखंड में 7 दिनों तक बारिश का अलर्ट : उत्तराखंड में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त को राज्य के कुछ हिस्सों में वर्षा की तीव्रता 21 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और नदियों में जलस्तर बढ़ने का खतरा बना रहेगा। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट : उत्तराखंड के अलावा देश के कई अन्य राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिनों तक कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वी मध्यभारत और उत्तरी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भी मानसून सक्रिय रहेगा। 13 से 16 अगस्त के बीच मध्यप्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्रप्रदेश में भारी वर्षा का नया दौर शुरू होने की संभावना है। इन राज्यों में जलभराव, बाढ़ और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।ALSO READ: Weather Update: मध्यप्रदेश और राजस्थान में बाढ़ से हालात, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट उत्तराखंड के अलावा देश के कई अन्य राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिनों तक कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वी मध्यभारत और उत्तरी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भी मानसून सक्रिय रहेगा। 13 से 16 अगस्त के बीच मध्यप्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्रप्रदेश में भारी वर्षा का नया दौर शुरू होने की संभावना है। इन राज्यों में जलभराव, बाढ़ और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

एमपी और छत्तीसगढ़ के अलावा इन राज्यों में होगी बारिश : विभाग के अनुसार 14 और 16 अगस्त को पश्चिमी मध्यप्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। 11 से 16 अगस्त के बीच पूर्वी मध्यप्रदेश, 12, 15 और 16 अगस्त को विदर्भ, 12 अगस्त को छत्तीसगढ़, 11 अगस्त को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 13 और 14 अगस्त को उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 11 से 13 अगस्त के बीच बिहार और 15 और 16 अगस्त को ओडिशा में बारिश की संभावना है।(Photo courtesy: IMD)

Edited by: Ravindra Gupta