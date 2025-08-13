Hanuman Chalisa

Weather Update: यूपी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड समेत देशभर में कैसा रहेगा मौसम?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 13 अगस्त 2025 (09:14 IST)
Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) के लेकर  बिहार तक भारी बारिश का अलर्ट है।  उधर देहरादून (Dehradun) से मिले समाचारों के अनुसार उत्तराखंड में मंगलवार को बारिश से संबंधित घटनाओं में 1 बच्चे और 1 महिला की मृत्यु हो गई जबकि 1 महिला बरसाती नाले में बहकर लापता हो गई। यह जानकारी राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-NCR में एक हफ्ते तक मौसम का मिजाज बदला-बदला रहेगा।

आईएमडी के अनुसार 17 अगस्त तक लगातार बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में रिमझिम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी।ALSO READ: उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट, देहरादून में स्कूलों में अवकाश घोषित
 
उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी : मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी प्रदेशभर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर 14 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले के घोलतीर शिवनंदी के पास एक वाहन के पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से उसमें सवार 1 महिला की मृत्यु हो गई और 4 अन्य घायल हो गए।
 
इसके अनुसार एक अन्य घटना में टिहरी जिले में घनसाली के दर्जआना गांव में 9 वर्षीय एक बालक आर्यन की बारिश से उफनाए बरसाती नाले में बहकर मृत्यु हो गई। दोपहर 2.30 बजे के करीब हुई घटना के समय आर्यन अपने दादा के साथ नाले को पार कर रहा था और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया।ALSO READ: देहरादून में बारिश ने तोड़ा 74 साल का रिकॉर्ड, यूपी के 17 जिलों में रेड अलर्ट, देश में क्या है मानसून का हाल?
 
पुलिस ने बताया कि उत्तरकाशी जिले में मोरी क्षेत्र के लिवाड़ी गांव में एक महिला पैर फिसलने से बारिश से उफनाए नाले में गिर गई और देखते ही देखते नाले की तेज धारा में लापता हो गई। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम को हुई इस घटना के समय महिला अपने पशुओं को नाला पार करवा रही थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और राज्य आपदा प्रतिवादन बल की टीम ने तलाश अभियान चलाया। हालांकि उसका पता नहीं चला। महिला की पहचान 55 वर्षीया प्रतापी देवी के रूप में हुई है।
 
मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी जिसके मद्देनजर देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी और चंपावत सहित कई जिलों में 12वीं कक्षा तक के स्कूल में अवकाश रखा गया। अगले 3 दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने प्रदेश भर में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। बुधवार और गुरुवार को बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में अत्यधिक बारिश की संभावना को देखते हुए 'रेड अलर्ट' तथा अन्य जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है।
 
शुक्रवार 15 अगस्त को बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' तथा शेष में मध्यम से भारी वर्षा का 'यलो अलर्ट' जारी किया गया है। प्रदेश में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों से बारिश के मद्देनजर सावधानी बरते जाने के को कहा है।ALSO READ: Weather update : हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटने से भारी बारिश, राज्य की 496 सड़कें बंद
 
देहरादून, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चमोली जिलों के प्रशासन ने बुधवार को 12वीं तक के स्कूल में छुटटी घोषित कर दी है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने बारिश की संभावना को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर 14 अगस्त तक केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी है। चमोली जिला प्रशासन ने भी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर 14 अगस्त तक हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ की यात्रा स्थगित कर दी है, जबकि 15 अगस्त तक जिले में ट्रैकिंग पर रोक लगा दी गई है।
 
मध्यप्रदेश में एक बार फिर अच्छी वर्षा के आसार : बंगाल की खाड़ी के मध्य में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बन गया है। मौसम विज्ञानियों मुताबिक इस मौसम प्रणाली के बुधवार को कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है। इसके साथ ही मानसून द्रोणिका के भी हिमालय की तलहटी से नीचे आने के आसार हैं। इस वजह से मध्यप्रदेश में एक बार फिर अच्छी वर्षा का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है। इसी क्रम में बुधवार से रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, नर्मदापुरम् में मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। शेष क्षेत्रों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।
 
मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनते ही मानसून द्रोणिका भी नीचे की ओर आएगी। कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में 2 दिन तक रहकर और शक्तिशाली होकर आगे बढ़ेगा। उसके प्रभाव से अच्छी वर्षा होने के आसार हैं। विशेषकर मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों के दौरान नौगांव में 64.2 और मंडला में 24.8 मिमी वर्षा हुई।ALSO READ: बारिश के कारण किन्नौर कैलाश यात्रा स्थगित, 413 तीर्थयात्रियों को बचाया, 617 सड़कें अवरुद्ध
 
हिमाचल में बारिश के कारण 398 सड़कें बंद, शिमला में पेड़ उखड़ने से वाहनों को नुकसान : शिमला से मिले समाचारों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया और पेड़ उखड़ जाने से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) सहित 398 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गईं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी शिमला में पेड़ उखड़कर गिर जाने से 3-4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। टूटीकंडी इलाके में कई पेड़ गिर गए जबकि विकास नगर में एक पेड़ के गिरने से एक इमारत की छत क्षतिग्रस्त हो गई।
 
राज्य में कुल 398 सड़कें वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दी गईं। इन सड़कों में एनएच-305 का हिस्सा औट-सैंज सड़क, खाब से ग्रामफू (एनएच-505) और हाटकोटी से पांवटा साहिब (एनएच-707) शामिल हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार इनमें से 213 सड़कें मंडी जिले में और 85 कुल्लू जिले से लगी सड़कें हैं। चंबा-पठानकोट राजमार्ग दुनेरा के पास धंस गया जिसके कारण सड़क बंद हो गई। स्थानीय मौसम कार्यालय ने बुधवार और गुरुवार को 5 जिलों- बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर - में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है।
 
राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रही। नगरोटा सूरियां में 180.2 मिलीमीटर बारिश हुई, गुलेर में 161.2 मिलीमीटर, घमरूर में 112.2 मिलीमीटर, नादौन में 78.5 मिलीमीटर, देहरा गोपीपुर में 76.2 मिलीमीटर, जोगिंद्रनगर में 74 मिलीमीटर, कांगड़ा में 73.8 मिलीमीटर, भरेरी में 70.2 मिलीमीटर, पालमपुर में 69 मिलीमीटर, सुजानपुर टीरा में 66 मिलीमीटर, शिलारू में 54 मिलीमीटर, नेरी में 48.5 मिलीमीटर, शिमला में 45.6 मिलीमीटर और धर्मशाला में 42.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
 
एसईओसी ने बताया कि इस वर्ष मानसून ऋतु में अब तक वर्षाजनित घटनाओं में 119 लोगों की मौत हुई है और 36 लोग लापता हैं। इसके अलावा, 669 पावर ट्रांसफार्मर और 529 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। राज्य में 20 जून को मॉनसून ने दस्तक दी थी और अब तक राज्य में 2007 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान अचानक आई बाढ़ की 58 घटना, बादल फटने की 30 घटनाएं और भूस्खलन की 54 घटनाएं दर्ज की गई हैं।
 
बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तर बंगाल में भारी बारिश के आसार : कोलकाता से मिले समाचारों के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बुधवार को निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है जिसके कारण 15 अगस्त तक पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में मूसलधार बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आईएमडी ने बताया कि अगले 2 दिनों में निम्न दबाव प्रणाली और अधिक प्रभावी होने की संभावना है।
 
विभाग ने बताया कि 16 अगस्त तक दक्षिण बंगाल के कई जिलों में गरज के साथ छींटें पड़ने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने 15 अगस्त तक उपहिमालयी जिलों अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है। इसमें कहा गया कि निम्न दबाव के क्षेत्र, क्षेत्र में मानसून की सक्रियता और हवा में उच्च नमी के सामूहिक प्रभाव के कारण उत्तर बंगाल के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।
 
अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना : ईटानगर से मिले समाचारों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 13 अगस्त की सुबह तक भारी बारिश और आंधी-तूफान का पूर्वानुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आईएमडी के अनुसार पापुम पारे जिले के अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है जबकि पक्के केसांग जिले के अलग-अलग क्षेत्रों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है।
 
अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने, अत्यधिक वर्षा के समय अनावश्यक यात्रा से बचने तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। लोगों को जलजमाव, बाढ़, भूस्खलन तथा संवेदनशील क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने जैसी संभावित बाधाओं के प्रति भी सचेत रहने के लिए कहा गया है।ALSO READ: बारिश के कारण किन्नौर कैलाश यात्रा स्थगित, 413 तीर्थयात्रियों को बचाया, 617 सड़कें अवरुद्ध
 
अधिकारियों ने बताया कि दोनों जिलों में स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। आईएमडी ने किसानों और बाहरी श्रमिकों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है तथा नदियों, नालों और भूस्खलन-संभावित ढलानों के पास रहने वाले निवासियों से आग्रह किया है कि यदि आवश्यक हो तो वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।
 
मानसून ट्रफ हिमालय की तराई के पास : मानसून ट्रफ (निम्न दबाव रेखा) समुद्र तल पर भटिंडा, पटियाला, देहरादून से होकर पूर्व-दक्षिणपूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय की तराई के पास से गुजर रही है। उत्तरी तटीय आंध्रप्रदेश और उससे सटे तेलंगाना पर 3.1 से 5.8 किमी ऊंचाई के बीच एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जो ऊंचाई पर दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है। उत्तर-पश्चिम उत्तरप्रदेश पर 3.1 किमी ऊंचाई तक एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय है। कच्छ और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है।
 
उत्तर-पूर्व असम में भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। उत्तर पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू-कश्मीर पर 3.1 से 5.8 किमी ऊंचाई के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के रूप में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मौजूद है। 13 अगस्त के आसपास उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र (Low Pressure Area) बनने की संभावना है, जो अगले 2 दिनों में और मजबूत हो सकता है।
 
पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर में हुई मौसमी हलचल : पिछले 24 घंटे के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से भारी बारिश हुई। उत्तर हरियाणा, पश्चिम उत्तरप्रदेश, तेलंगाना और तटीय आंध्रप्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। झारखंड और उत्तर मध्यप्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज हुई।
 
दिल्ली, पूर्वोत्तर भारत, बिहार, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हुई। लद्दाख, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, हरियाणा और पंजाब में हल्की बारिश दर्ज हुई।
 
आज बुधवार के मौसम की संभावित गतिविधि : स्काईमेट वेदर (skymetweather) के अनुसार आज बुधवार, 13 अगस्त को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, उत्तरप्रदेश व बिहार के तराई क्षेत्र, तेलंगाना और विदर्भ में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तटीय आंध्रप्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।(Photo courtesy: IMD)
 
