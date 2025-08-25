ganesh chaturthi

Weather Update: राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, जानें कि देशभर में कैसा रहेगा मौसम

राजस्थान में मूसलधार बारिश का सिलसिला जारी है। दूसरी ओर दिल्ली-एनसीआर, केरल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मानसूनी बारिश हो रही है। राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है।

rain

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 25 अगस्त 2025 (09:01 IST)
Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार राजस्थान (Rajasthan) में मूसलधार बारिश (torrential rains) का सिलसिला जारी है। राजस्थान दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) से केरल और उत्तराखंड (Uttarakhand) से हिमाचल प्रदेश तक मानसूनी बारिश का क्रम जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ राज्यों में तो बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। राजस्थान में भीषण बारिश का दौर जारी है जिससे कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। ऐहतियात बरतते हुए सरकार ने 13 जिलों में स्कूल आज बंद रखने का फैसला लिया है।
 
देश के कई राज्यों में बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि गुजरात में 30 अगस्त तक और राजस्थान में 26 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में अगले एक 2 दिनों में और बारिश होने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में  28 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है।
 
कोटा, बूंदी व सवाई माधोपुर के निचले इलाके जलमग्न : राजस्थान  के अनके हिस्सों में लगातार भारी बारिश के कारण कई जिलों विशेष रूप से कोटा, बूंदी व सवाई माधोपुर के निचले इलाकों के जलमग्न होने से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य के लिए सेना के जवानों की मदद ली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन राज्य में कई जगह भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है जिसके चलते राजधानी जयपुर सहित दर्जन भर जिलों में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई।ALSO READ: Weather Updates : देश के कई राज्यों में आसमानी आफत, राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, स्कूलों में छुट्टी, हिमाचल में 484 सड़कें बंद
 
मिली जानकारी के अनुसार रविवार को उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में 'कुंवारी माइंस' में भरे पानी में डूबने से 1 बच्ची समेत 4 नाबालिगों की मौत हो गई, वहीं झालावाड़ में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई जिससे उसमें सवार 4 लोगों में से 2 की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लापता हैं।
 
एनडीआरएफ की टीमें तैनात : राज्य के 3 जिलों में राहत व बचाव कार्य के लिए सेना की मदद ली गई है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की सात व राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की 7 टीमें विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार रविवार को दिन में नागौर में 99 मिलीमीटर, अजमेर में 61.4 मिमी., बीकानेर में 52.8 मिमी. बारिश हुई। इसके अलावा पिलानी, जोधपुर, गंगानगर व दौसा में 10 मिलीमीटर या इससे अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 3 से 4 दिन तक राज्य में कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके चलते जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक व नागौर सहित 12 से अधिक जिलों में सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है।
 
ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना : ओडिशा के कई हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश होने की संभावना है जिसके मद्देनजर भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आठ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और मछुआरों को खराब मौसम के कारण समुद्र में जाने से बचने की चेतावनी दी है। क्योंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर और कटक जिलों में सोमवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को 25 अगस्त के लिए केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया, जिसमें अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना का संकेत दिया गया है।
 
दिल्ली-एनसीआर में कई इलाकों में बारिश जारी : दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही कई इलाकों में बारिश हो रही है जिससे उमसभरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है जबकि आज तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री कम रह सकता है।ALSO READ: झारखंड कई हिस्सों में भारी बारिश से 5 लोगों की मौत, एक लापता
 
हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण 484 सड़कें बंद : शिमला से मिले समाचारों को अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण 2 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत कुल 484 सड़कों को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मंडी में 245 और कुल्लू में 102 सड़कें बंद कर दी गई हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 154ए (चंबा-पठानकोट रोड) और एनएच 305 (औट-सैंज रोड) भी बंद हैं।
 
अधिकारियों के मुताबिक कांगड़ा जिले के नूरपुर इलाके में भारी बारिश के कारण पठानकोट से मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग को जाने वाली सड़क पर कंडवाल से जाछ के बीच भीषण जाम लग गया, जिससे यातायात घंटों ठप रहा। उन्होंने बताया कि छतरौली के पास का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित था, जहां एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर के लिए बनाए गए 'डायवर्जन' पर जलभराव के कारण यातायात ठप हो गया।
 
नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के नागाबारी गांव में एक नाले के उफनाने से घरों में गंदा पानी घुस गया। निवासियों ने इस स्थिति के लिए राजमार्ग निर्माण में लापरवाही और जल निकासी की खराब व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अरुण शर्मा ने पुष्टि की कि कई घरों में पानी घुस गया है और कहा कि वह प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं।ALSO READ: महाराष्‍ट्र से गुजरात तक भारी बारिश, उफान पर नदियां, कई स्‍थानों पर बाढ़ से हालात
 
उत्तरप्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम? : उत्तरप्रदेश में 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जबकि इसके बाद कुछ दिनों तक बारिश का क्रम रुक सकता है। यूपी के लोगों को आने वाले दिनों में एक बार फिर उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 29 अगस्त के आसपास मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने 29 और 30 अगस्त को मूसलधार बारिश की संभावना जताई है।
 
बिहार में बारिश का सिलसिला जारी : बिहार में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज राज्य के करीब 20 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। पूरे बिहार में ही आज बारिश होने की प्रबल संभावना है। हालांकि इसके बाद मानसून कुछ हद तक कमजोर पड़ सकता है। प्रदेश की राजधानी पटना सहित कई इलाकों में 1 दिन पहले ही बारिश दर्ज की गई थी। पटना, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर और खगड़िया समेत करीब 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
 
उत्तराखंड बारिश ने इस बार जमकर तबाही मचाई : पहाड़ी राज्यों और खासतौर पर उत्तराखंड में बारिश ने इस बार जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश के कारण पहाड़ियों से पत्थर और मलबा गिरने से कई बार सड़कों से यातायात बाधित हुआ जिसे प्रशासन की मदद से खोला गया, वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टेहरी और उत्तरकाशी जिलों में भूस्खलन की आशंका है।
 
जम्मू-कश्मीर में भी खराब मौसम से स्कूलों की छुट्टी : जम्मू-कश्मीर में भी खराब मौसम के कारण आज स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तो भारी बारिश के अलर्ट के चलते अवकाश का ही ऐलान कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 26 अगस्त तक जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में भी भारी बारिश होने की संभावना है।(Photo courtesy: IMD)
 
Edited by: Ravindra Gupta

