Gangster Zora Sidhu close to Lawrence Bishnoi murdered : लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर जोरा सिद्धू की दुबई में हत्या कर दी गई है। सिद्धू का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। सोशल मीडिया पर प्रकाशित पोस्ट और साथ में वायरल ऑडियो में गैंगस्टर रोहित गोदारा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी जोरा सिद्दू की हत्या की जिम्मेदारी ली है और दुश्मनों के लिए खुली चेतावनी दी है। रोहित गोदारा ने कहा, जोरा सिद्धू (सिप्पा) दुबई में बैठकर कनाडा और अमेरिका में धमकियां दे रहा था। सिद्धू ने पहले जर्मनी में गोदारा के एक साथी की हत्या करवाने की कोशिश की थी।



