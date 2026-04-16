10 बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें कितनी बढ़ेंगी? UP से तमिलनाडु तक की लिस्ट

लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव: क्यों और कैसे? वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सीमा 550 है, लेकिन असल में 543 सीटें हैं (530 राज्य + 13 UT)। ये 1971 की जनगणना पर आधारित हैं। 84वें संशोधन ने इसे 2026 तक फ्रीज कर रखा था। अब सरकार 2011 जनगणना का इस्तेमाल करके सीटें बढ़ाना चाहती है।

मुख्य वजहें: पिछले दशकों में शहरीकरण और माइग्रेशन से निर्वाचन क्षेत्रों में असमानता बढ़ गई।

33% महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ज्यादा सीटें जरूरी।

जनसांख्यिकीय बदलाव को रिफ्लेक्ट करना।

प्रस्तावित ब्रेकअप: राज्यों के लिए: 815 सीटें (पहले 530) केंद्र शासित प्रदेशों के लिए: 35 सीटें

राज्यवार सीटों की बढ़ोतरी: कौन कितना फायदा उठाएगा? परिसीमन में सीटें मुख्य रूप से जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाई जाएंगी। अनुमान के मुताबिक (50% प्रो-राटा बढ़ोतरी के आधार पर) प्रमुख राज्यों में बदलाव इस प्रकार हो सकता है:

उत्तर और मध्य भारत के बड़े राज्य: उत्तर प्रदेश: 80 से बढ़कर 120 (40 सीटों की बढ़ोतरी) बिहार: 40 से बढ़कर 60 (20 सीटें बढ़ेंगी)

मध्य प्रदेश: 29 से बढ़कर 44 (15 सीटें) राजस्थान: 25 से बढ़कर 38 (13 सीटें) पश्चिम और अन्य: महाराष्ट्र: 48 से बढ़कर 72 (24 सीटें)

पश्चिम बंगाल: 42 से बढ़कर 63 (21 सीटें) गुजरात: 26 से बढ़कर 39 (13 सीटें) दक्षिण भारत के राज्य: तमिलनाडु: 39 से बढ़कर 59 (20 सीटें)

कर्नाटक: 28 से बढ़कर 42 (14 सीटें) आंध्र प्रदेश: 25 से बढ़कर 38 (13 सीटें) तेलंगाना: 17 से बढ़कर 26 (9 सीटें)

केरल: 20 से बढ़कर 30 (10 सीटें) ये आंकड़े अनुपातिक बढ़ोतरी पर आधारित हैं, ताकि किसी राज्य की relative share ज्यादा न बदल जाए। लेकिन pure population formula लागू होने पर उत्तर के राज्यों को और ज्यादा फायदा हो सकता है।

कुल प्रभाव: UP सबसे बड़ा winner – 120 सीटें बनकर 'सुपर पावर' बन सकता है।

दक्षिणी राज्य भी संख्या में बढ़ोतरी देखेंगे, लेकिन कुल लोकसभा में उनका प्रतिशत share थोड़ा कम हो सकता है।

महिला आरक्षण के तहत करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं।

उत्तर vs दक्षिण: राजनीतिक चुनौतियां और चिंताएं दक्षिण के राज्य (खासकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक) ने परिवार नियोजन में बेहतर प्रदर्शन किया है। उनकी जनसंख्या वृद्धि कम हुई, लेकिन अगर सीटें सिर्फ आबादी के आधार पर बढ़ाई गईं तो उनकी राजनीतिक ताकत कम हो सकती है। ये चिंता पिछले लेख में स्टालिन, रेवंत रेड्डी और सोनिया गांधी ने भी उठाई थी। सरकार का दावा है कि proportional बढ़ोतरी से relative balance बना रहेगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है – hybrid model (जनसंख्या + GSDP) पर विचार होना चाहिए।

मुख्य चिंताएं: दक्षिण का प्रभाव केंद्र की राजनीति में घटना।

जाति जनगणना के बिना सही डेटा की कमी।

प्रक्रिया में पारदर्शिता और सर्वदलीय परामर्श की मांग।

Recent trends दिखाते हैं कि उत्तर के populous राज्य (UP, Bihar) सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे, जबकि दक्षिण को संख्या में बढ़ोतरी तो मिलेगी लेकिन relative weight कम पड़ सकता है।

महिला आरक्षण और परिसीमन का कनेक्शन 2023 का महिला आरक्षण कानून तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक जनगणना और परिसीमन न हो। सरकार 2011 सेंसस से काम चलाकर इसे तेज करना चाहती है। नई सीटों में एक-तिहाई (लगभग 283) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। SC/ST महिलाओं के लिए भी सब-कोटा रहेगा। ये ऐतिहासिक कदम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही उत्तर-दक्षिण बैलेंस का सवाल भी खड़ा कर रहा है।

आगे क्या? 2029 चुनावों पर असर अगर विधेयक पास हो गए तो: नई सीटें 2029 लोकसभा चुनाव से लागू होंगी। Delimitation Commission नए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करेगी। संसद की अवधि और कार्यप्रणाली (जैसे प्रश्नकाल) भी प्रभावित हो सकती है।

सरकार का कहना – कोई राज्य सीटें नहीं खोएगा, सभी को फायदा। लेकिन विपक्ष सर्वदलीय चर्चा और consensus की मांग कर रहा है। लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र का बड़ा अपडेट है। UP जैसे राज्य मजबूत होंगे, दक्षिण को संख्या में बढ़ोतरी मिलेगी लेकिन influence पर सवाल रहेगा। अगर सही बैलेंस बनाया गया (जनसंख्या + प्रदर्शन आधारित), तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। वरना उत्तर-दक्षिण divide और गहरा हो सकता है।