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1 जून से कमर्शियल गैस सिलेंडर 42 रुपए तक महंगा, जानें क्या है 19kg और 5kg LPG के नए दाम

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commercial gas cylinder
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 01 Jun 2026 (07:31 IST) Updated Date: Mon, 01 Jun 2026 (07:43 IST)
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LPG Cylinder Price Today: तेल विपणन कंपनियों ने 1 जून से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें रविवार, 1 जून से लागू हो गई हैं। हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
 

कमर्शियल गैस सिलेंडर 42 रुपए महंगा हुआ

नई कीमतों के अनुसार, दिल्ली में 19 किलोग्राम का कमर्शियल गैस सिलेंडर 42 रुपए महंगा हो गया है। इसके बाद इसकी कीमत बढ़कर 3,113.50 रुपए हो गई है। वहीं, कोलकाता में इसकी कीमत में 53.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद यह 3,255.50 रुपए में मिलेगा।
 

5KG वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की भी कीमत बढ़ी

इसके अलावा पांच किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलिंडर की कीमत भी 11 रुपए बढ़ाई गई है। दिल्ली में अब यह सिलेंडर 821.50 रुपए में उपलब्ध होगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल मुख्य रूप से होटल, रेस्तरां, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है। ऐसे में कीमत बढ़ने से इन कारोबारों की लागत पर असर पड़ सकता है।
 

मारुति-हुंडई की कारें महंगी हुईं

आज से मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर इंडिया की कारों की कीमत बढ़ गई हैं। मारुति सुजुकी जून से अपने सभी मॉडल्स की कीमतें 30,000 रुपए तक बढ़ा रही है। बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग होगी.हुंडई मोटर इंडिया ने भी अपने पूरे पोर्टफोलियो की कीमतें 12,800 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है।
edited by : Nrapendra Gupta

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