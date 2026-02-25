महाराष्ट्र में 2025 में 48000 से ज्यादा महिलाएं हुईं लापता, मुंबई में 10 गुना बढ़े लड़कियों के गायब होने के मामले

Women Missing in Maharashtra: महाराष्ट्र में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के लापता होने को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 में महाराष्ट्र से 48 हजार 278 महिलाएं लापता हुईं। सबसे डरावनी स्थिति देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है, जहां लड़कियों के गायब होने के मामलों में पिछले साल (2024) की तुलना में लगभग 10 गुना की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

तीन विधायकों ने मांगी सदन में जानकारी मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा विधायक अतुल भातखलकर, संजय उपाध्याय और शिवसेना विधायक मंगेश कुदालकर सहित अन्य सदस्यों ने राज्य में महिलाओं और लड़कियों के लापता होने की बढ़ती घटनाओं पर विस्तृत विवरण मांगा। इसके जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को पिछले दो वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े पेश किए।

क्या था मुख्‍यमंत्री फडणवीस का जवाब मुख्यमंत्री ने बताया कि 2025 में कुल 48 हजार 278 महिलाएं लापता हुईं, जिनमें से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 36 हजार 581 का पता लगा लिया है, लेकिन 11 हजार 697 महिलाएं अब भी लापता हैं। इसी तरह, 2025 में 12 हजार 113 नाबालिग लड़कियां गायब हुईं, जिनमें से 10 हजार 295 को ढूंढ लिया गया है।

मुंबई में स्थिति चिंताजनक मुंबई में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। 2025 में अकेले मुंबई से 1,723 लड़कियों के लापता होने के मामले दर्ज किए गए, जो 2024 के आंकड़ों के मुकाबले लगभग 10 गुना अधिक हैं। नवी मुंबई जैसे शहरी केंद्रों में भी 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के गायब होने के मामलों में वृद्धि देखी गई है। हालांकि सरकार ने सदन को आश्वस्त किया है कि लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और रिकवरी रेट में भी सुधार देखा गया है। हालांकि, शहरी इलाकों में बढ़ते आंकड़े प्रशासन के लिए एक नई चुनौती पेश कर रहे हैं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala