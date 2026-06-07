Monsoon : महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री, केरल में भारी बारिश से हालात बिगड़े, जानिए अपने राज्य में कब पहुंचेगा

देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मानसून ने आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र में सामान्य समय पर दस्तक दे दी है, जिसके बाद पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई राज्यों में व्यापक बारिश शुरू हो गई है। आईएमडी के मुताबिक, मानसून अरब सागर के पश्चिम-मध्य और पूर्व-मध्य हिस्सों के अलावा कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ इलाकों तक भी पहुंच चुका है। इसके चलते भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों, खासकर केरल, तटीय कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में तेज बारिश दर्ज की जा रही है।

केरल में बारिश बनी आफत लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने केरल में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में जलभराव, पेड़ गिरने और यातायात बाधित होने की घटनाएं सामने आई हैं। त्रिशूर जिले के मनलूर क्षेत्र में एक 29 वर्षीय युवक की मौत उस समय हो गई, जब सोते समय अस्थायी शेड पर पेड़ गिर गया।

आईएमडी ने केरल के छह जिलों—कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड, मलप्पुरम और इडुक्की के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर केरल के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) के कारण अत्यधिक भारी बारिश हो रही है। केरल और माहे में 9 जून तक भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून आने वाले दिनों में उत्तर की ओर बढ़ता रहेगा। दिल्ली-एनसीआर में मानसून 25 जून से 30 जून के बीच पहुंच सकता है। इसी दौरान नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी बारिश शुरू होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में मानसून पहुंचने के बाद यह हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के अन्य हिस्सों की ओर आगे बढ़ेगा।

रविवार (7 जून) को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है।

महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अलर्ट महाराष्ट्र में पुणे, ठाणे और नासिक जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, कोंकण और गोवा क्षेत्र में 12 जून तक व्यापक बारिश और 10 जून तक भारी वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी ने 12 जून तक उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी अनुमान जताया है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जो देशभर में मानसून के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। Edited by : Sudhir Sharma