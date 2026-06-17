महाराष्ट्र की सियासत में 'ऑपरेशन टाइगर'! उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों ने अचानक बदला पाला, शिंदे गुट में हुए शामिल

महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजीत पवार गुट) का 'महायुति' गठबंधन सरकार चला रहा है। देवेंद्र फडणवीस इस गठबंधन के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। महायुति सरकार को मजबूत करने और विपक्ष (महाविकास अघाड़ी) को कमजोर करने की पूरी योजना में उनकी राजनीतिक सूझबूझ शामिल रही है।



लोकसभा में बढ़ी एकनाथ शिंदे की ताकत शिवसेना यूबीटी संसदीय दल में टूट की खबरों के बीच शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि शिवसेना में यूबीटी के 6 सांसदों के शामिल होने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर, ओमराजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे और संजय दीना पाटिल ने उद्धव का साथ छोड़ एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है।

शिवसेना यूबीटी संसदीय दल की बैठक गुरुवार को 18 जून को होने वाली पार्टी की बैठक पर शिवसेना (UBT) के सांसद अनिल देसाई ने कहा कि मीटिंग में सभी सांसदों को मौजूद रहना चाहिए क्योंकि सभी को व्हिप जारी किया गया है। उद्धव ठाकरे के आदेशों के आधार पर हम आगे का फैसला करेंगे। उन्होंने बताया कि शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा गया है। हम चल रही गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, और हम सभी गतिविधियों को क्रम या मांग के अनुसार व्यवस्थित करेंगे।

क्यों चाहिए इतने सांसद? पार्टी में फूट की अटकलों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, शिवसेना UBT MP संजय राउत ने संदिग्ध बागी सांसदों को गालियां दीं, और मीडिया से कहा कि वे उनके कमेंट्स को न काटें। उन्होंने बागी सांसदों से कहा कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना (UBT) के कार्यकर्ताओं ने सांसदों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। अगर पाला बदलना है तो पहले इस्तीफा दें।

मामले पर बवाल मचने के बाद शिवसेना (UBT) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि बीजेपी शिवसेना ने कल देर रात 'ऑपरेशन टाइगर' शुरू किया। सत्ता का इस तरह इस्तेमाल और दुरुपयोग करके उन्होंने समाज में ऐसा माहौल बना दिया है कि यहां कोई विपक्ष टिक ही नहीं सकता। आपको इतने सारे सांसदों की क्या ज़रूरत है? आप TMC को तोड़ रहे हैं। आप हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं। इससे पहले आपने शिवसेना और शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ा था।

edited by : Nrapendra Gupta