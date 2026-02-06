rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






महाराष्टू के गढ़चिरौली में बड़ा एनकाउंटर, 25 लाख के इनामी समेत 7 नक्‍सली मुठभेड़ में ढेर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Big encounter in Gadchiroli Maharashtra

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गढ़चिरौली (महाराष्टू) , शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (22:55 IST)
Big encounter in Gadchiroli Maharashtra : महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में शीर्ष नक्सली प्रभाकर उर्फ लोकेटी चंदर राव समेत 7 माओवादी मारे गए। प्रभाकर उर्फ लोकेटी चंदर राव पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलरोधी अभियान में घायल होने के बाद ‘सी-60’ के जवान दीपक चिन्ना मदावी (38) इलाज के दौरान शहीद हो गए। उन्हें पहले इलाज के लिए हवाई मार्ग से भामरागड ले जाया गया था। एक अन्य घायल जवान जोगा मदावी को भी हवाई मार्ग से भामरागड ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक वे खतरे से बाहर हैं और उन्हें जल्द ही गढ़चिरौली लाया जाएगा।
ALSO READ: छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, 14 नक्सली ढेर
खबरों के अनुसार, महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में शीर्ष नक्सली प्रभाकर उर्फ लोकेटी चंदर राव समेत 7 माओवादी मारे गए। प्रभाकर उर्फ लोकेटी चंदर राव पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। प्रभाकर उर्फ लोकेती चंद्र राव तेलंगाना के कामारेड्डी का रहने वाला था। प्रभाकर के अलावा, मारे गए दूसरे माओवादियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
नक्सलरोधी अभियान में घायल होने के बाद ‘सी-60’ के जवान दीपक चिन्ना मदावी (38) इलाज के दौरान शहीद हो गए। उन्हें पहले इलाज के लिए हवाई मार्ग से भामरागड ले जाया गया था। एक अन्य घायल जवान जोगा मदावी को भी हवाई मार्ग से भामरागड ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक वे खतरे से बाहर हैं और उन्हें जल्द ही गढ़चिरौली लाया जाएगा। पुलिस के मुता‍बिक, ये अभियान 3 दिन से जारी था।
ALSO READ: Operation Meghaburu, 35 घंटों तक गोलियों की तड़तड़ाहट, सारंडा के जंगलों में 21 नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी अनिल दा भी मारा गया
पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए, जबकि शुक्रवार को 4 और शव बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। यह अभियान मंगलवार को गढ़चिरौली-नारायणपुर (छत्तीसगढ़) सीमा पर फोडेवाड़ा गांव के पास नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद शुरू किया गया।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इंदौर मेट्रो परियोजना का प्रबंध संचालक ने किया निरीक्षण, निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिए यह निर्देश

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels