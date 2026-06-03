दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड, रेस्टोरेंट में लगी आग से 20 लोग जिंदा जले

Publish Date: Wed, 03 Jun 2026 (12:37 IST)
Updated Date: Wed, 03 Jun 2026 (12:47 IST)
Delhi Restaurant Fire : दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। आग में झुलसे 20 से 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 7 से 8 लोगों की हालत गंभीर है। हादसे के बाद दमकल और बचाव दल मौके पर राहत एवं रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं।
दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के मुताबिक, सुबह 9.45 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। बिल्डिंग से अब तक करीब 37 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। कई लोगों की हालत गंभीर है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। फायर बिग्रेड की 10 गाड़ियों ने बिल्डिंग में लगी आग बुझाई। रेस्क्यू जारी है।
शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा
शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। इस घटना के बाद राजधानी में होटल और रेस्टोरेंट्स की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर फिर सवाल उठने लगे हैं।
क्या बोले जिम्मेदार?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मालवीय नगर में आग की विनाशकारी घटना में लोगों की दुखद मृत्यु से मुझे गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और इस हृदयविदारक त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति और साहस मिलने की प्रार्थना करती हूं।
घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए (DDMA), कैट्स (CATS) एम्बुलेंस सेवाओं और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमों को सक्रिय कर दिया गया और उन्होंने राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया। उनकी त्वरित कार्रवाई से प्रभावित परिसर से कई लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद मिली। दिल्ली सरकार स्थिति पर पैनी नजर रख रही है। प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता और सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
मालवीय नगर के SDM जितेंद्र कुमार ने बताया कि जैसे ही मुझे सुबह सूचना मिली, हमने अपने सेल को सक्रिय किया और वहां से सभी बलों को सूचित करके यहां के लिए रवाना किया गया। इस इमारत के नीचे कोई होटल चलाया जा रहा था। अभी कारणों का पता नहीं चला है लेकिन उस होटल के कारण ही आग लगी है। ऐसी घटनाएं दोबारा न हों इसलिए सख्त कार्रवाई करनी आवश्यक है। BSES ने बिजली की सप्लाई बंद कर दी जिस वजह से ये हादसा नियंत्रण में आ गया।
मालवीय नगर विधायक सतीश उपाध्याय ने बताया कि बहुत ही दुखद घटना है। हमें सुबह 9 बजे के करीब आग लगने की सूचना मिली। हमने तत्काल पूरे सिस्टम को सक्रिय किया और स्वयं भी हम यहां पर पहुंचे। अब बाद में आग लगने के कारणों का पता चलेगा। यह बहुत दुखद घटना है लेकिन आगे इस तरह की घटना न हो इस ओर ध्यान दिया जाएगा।
edited by : Nrapendra Gupta
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