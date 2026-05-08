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मणिपुर में भारी बवाल : म्यांमार सीमा पार कर आए उग्रवादियों का तंगखुल नागा गांवों पर हमला, चर्च और दर्जनों घर फूंके

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Militants attack villages in Manipur
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 08 May 2026 (12:22 IST) Updated Date: Fri, 08 May 2026 (13:15 IST)
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Manipur Violence Case : पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत-म्यांमार सीमा के पास मणिपुर के कामजोंग जिले में गुरुवार सुबह भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों ने गांवों पर हमला किया, घरों को आग लगा दी और निवासियों को भागने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद सीमावर्ती बस्तियों के निवासियों को पास के जंगलों में शरण लेनी पड़ी। नामली में 2 घर, वांगली में 3-4 घर और चोरो में एक चर्च को छोड़कर बाकी कई घर जलकर राख हो गए। इसी बीच मणिपुर के सेनापति और चूड़ाचांदपुर जिलों में हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा जब्त किया है। सुरक्षाबलों ने एक शीर्ष उग्रवादी नेता और एक महिला कार्यकर्ता समेत 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है।
 

कई घर जलकर राख हो गए

पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत-म्यांमार सीमा के पास मणिपुर के कामजोंग जिले में गुरुवार सुबह भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों ने गांवों पर हमला किया, घरों को आग लगा दी और निवासियों को भागने पर मजबूर कर दिया।
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जिसके बाद सीमावर्ती बस्तियों के निवासियों को पास के जंगलों में शरण लेनी पड़ी। नामली में 2 घर, वांगली में 3-4 घर और चोरो में एक चर्च को छोड़कर बाकी कई घर जलकर राख हो गए। एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। एक महिला सहित दो व्यक्तियों का अब तक पता नहीं चल पाया है। 
 

100 सशस्त्र उग्रवादी सीमा पार करने में सफल

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सशस्त्र उग्रवादी उन्हें अपने साथ ले गए। इस बीच, तंगखुल अज़े कटमनाओ लॉन्ग (टीएकेएल), जिसे ‘सदर्न तंगखुल स्टूडेंट्स यूनियन’ भी कहा जाता है, ने मांग की कि राज्य सरकार प्रभावित गांवों में तुरंत मणिपुर पुलिस कमांडो तैनात करे। साथ ही, उन्होंने उस सुरक्षा चूक पर तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है जिसके कारण लगभग 100 सशस्त्र उग्रवादी बिना पता चले अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने में सफल रहे।
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शीर्ष उग्रवादी नेता समेत 6 गिरफ्तार

फुंग्यार के विधायक एल. कीशिंग ने आरोप लगाया कि यह हमला सीमा पार से म्यांमार स्थित उग्रवादी समूहों कुकी नेशनल आर्मी (बर्मा) और पीपुल्स डिफेंस फोर्स (पीडीएफ) द्वारा किया गया। सुरक्षाबलों ने मणिपुर में एक शीर्ष उग्रवादी नेता और एक महिला कार्यकर्ता समेत 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 6 विद्रोहियों में यूकेएनए का एक स्वयंभू लेफ्टिनेंट 22 वर्षीय सेइमेनियल हाओकिप भी शामिल है।
 

हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा जब्त

इसी बीच मणिपुर के सेनापति और चूड़ाचांदपुर जिलों में हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा जब्त किया गया है। मारनमेई पहाड़ी क्षेत्र में गुरुवार को चलाए गए संयुक्त अभियान में असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कर्मियों ने बड़ी मात्रा में गोला-बारूद के साथ 15 हथियार बरामद किए।
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जब्त हथियारों में मैगजीन के साथ एक एके-47 राइफल, मैगजीन के साथ एक एमपी-5 राइफल, एक .303 राइफल, दो .22 राइफल, स्थानीय स्तर पर बनाई गई चार बोल्ट-एक्शन राइफल, तीन .32 पिस्तौल, दो .22 पिस्तौल और स्थानीय स्तर पर बनी एक शॉटगन शामिल हैं।
Edited By : Chetan Gour

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