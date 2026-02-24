'मास्टरमाइंड' शब्द पर भड़के MP मनोज झा, उदयभानु चिब की गिरफ्तारी को लेकर सरकार से पूछे तीखे सवाल

उदयभानु चिब पुलिस रिमांड पर

उल्लेखनीय है कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। पुलिस ने एआई समिट में शर्ट लैस प्रदर्शन मामले में उदय भानु को देर रात गिरफ्तार किया था।

मनोज झा ने कहा कि मैंने बार बार कहा है कि यदि मुझे देश से मोहब्बत है तो मैं सरकार से सवाल पूछूंगा, उसकी आलोचना करूंगा। यह मैं अतीत में भी करता रहा हूं और भविष्य में भी करता रहूंगा। उन्होंने सख्त अंदाज में कहा कि किसी भी सरकार को यह मुगालता नहीं होना चाहिए कि वही देश है।