Top News : मार्क कार्नी का भारत दौरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बड़ा तनाव, रिंकू सिंह के पिता का निधन

mark carney india visit
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (07:53 IST) Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (08:14 IST)
27 February Top News : कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज 4 दिवसीय भारत दौरे पर भारत आ रहे हैं, अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इससे दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया। दिल्ली में लाइसेंस शुल्क बढ़ने से शराब महंगी हो सकती है। भारत ने टी20 विश्व कप में जिम्बाब्वे को 71 रनों से हराया। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन। 27 फरवरी की 5 बड़ी खबरें।

आज भारत पहुंचेंगे कनाडा के पीएम

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी शुक्रवार को अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत में रहेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बड़ा तनाव

अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन के पास पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला किया। अफगानिस्तान सरकार ने दावा किया कि 15 पाकिस्तान पोस्ट पर कब्जा किया गया है। इससे पूर्व पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान सीमा के पास रविवार को हमले किए थे। उसने दावा किया था कि इनमें कम से कम 70 आतंकवादी मारे गए। अफगानिस्तान ने उस दावे को खारिज किया और कहा कि इसमें कई आम नागरिक मारे गए हैं। ALSO READ: Pakistan की एयरस्ट्राइक का अफगानिस्तान ने लिया बदला, डूरंड लाइन के पास PAK पोस्ट पर हमले, भागे सैनिक, 15 चौकियों पर कब्जा

दिल्ली में महंगी होगी शराब

राजधानी दिल्ली में शराब महंगी होने वाली है और 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस शुल्क में 10% की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी होटल, क्लब और रेस्टोरेंट समेत कई श्रेणी के लाइसेंस पर लागू होगी। 

भारत की जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत 

भारत ने 72 रनों से जिम्बाब्वे को हराकर टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बनाए रखा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते 256 रनों विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम निर्धारित ओवरों में 6 विकेट पर 184 रन ही बना सकी। ALSO READ: भारत ने 72 रनों से जिम्बाब्वे को हराकर किया टी-20 विश्वकप से बाहर

क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन

क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खाचंद्र सिंह का निधन हो गया। वे लिवर कैंसर से पीड़ित थे और नोएडा के अस्पताल में कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था।
edited by : Nrapendra Gupta

