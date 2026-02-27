Top News : मार्क कार्नी का भारत दौरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बड़ा तनाव, रिंकू सिंह के पिता का निधन

27 February Top News : कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज 4 दिवसीय भारत दौरे पर भारत आ रहे हैं, अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इससे दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया। दिल्ली में लाइसेंस शुल्क बढ़ने से शराब महंगी हो सकती है। भारत ने टी20 विश्व कप में जिम्बाब्वे को 71 रनों से हराया। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन। 27 फरवरी की 5 बड़ी खबरें।

आज भारत पहुंचेंगे कनाडा के पीएम कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी शुक्रवार को अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत में रहेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

दिल्ली में महंगी होगी शराब राजधानी दिल्ली में शराब महंगी होने वाली है और 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस शुल्क में 10% की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी होटल, क्लब और रेस्टोरेंट समेत कई श्रेणी के लाइसेंस पर लागू होगी।

क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खाचंद्र सिंह का निधन हो गया। वे लिवर कैंसर से पीड़ित थे और नोएडा के अस्पताल में कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था।

