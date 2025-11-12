Delhi Blast: 2013 में शादी, 2015 में तलाक, इसके बाद 10 साल तक कहां रही डॉ. शाहीन, कैसे जुड़े आतंकी मॉड्यूल से तार

Festival Posters

हिमा अग्रवाल

, बुधवार, 12 नवंबर 2025 (18:28 IST)
Dr. Shaheen Siddiqui: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की परीक्षा पास करने के बाद डॉ. शाहीन सिद्दीकी ने अपने करियर की शुरुआत कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के रूप में की थी। वर्ष 2009-2010 में उसका तबादला कन्नौज मेडिकल कॉलेज में हुआ। लेकिन, वर्ष 2013 में डॉ. शाहीन अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के लापता हो गईं। लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के चलते कॉलेज प्रशासन ने उन्हें अनुपस्थिति के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया। बाद में शासन ने 2021 में औपचारिक रूप से उनकी नौकरी समाप्त कर दी।
 
फरीदाबाद में रहकर कथित रूप से जुड़ी कट्टर नेटवर्क से : पुलिस सूत्रों के अनुसार, डॉ. शाहीन शाहिद की शादी महाराष्ट्र निवासी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. जफर हयात से हुई थी। हालांकि यह रिश्ता अधिक समय तक नहीं चला और वर्ष 2015 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद शाहीन हरियाणा के फरीदाबाद में अकेली रहने लगीं।
 
जांच एजेंसियों का कहना है कि इसी दौरान वे कट्टरपंथी नेटवर्क के संपर्क में आईं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उनकी सोशल मीडिया पर बातचीत कुछ ऐसे समूहों से हुई, जो धर्म के नाम पर युवाओं को उकसाने और बरगलाने का काम करते थे। बताया जा रहा है कि शाहीन धीरे-धीरे कट्टर विचारधारा के प्रभाव में आईं और कथित तौर पर एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़ गईं।
 
महाराष्ट्र पुलिस ने भी बढ़ाया जांच का दायरा : मामले में अब महाराष्ट्र पुलिस ने भी जांच तेज कर दी है। एजेंसी शाहीन के पूर्व पति, रिश्तेदारों और पुराने परिचितों से जुड़े संपर्कों की पड़ताल कर रही है। अधिकारियों को शक है कि शाहीन के कुछ पुराने नेटवर्क महाराष्ट्र में सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए जांच का दायरा वहां तक विस्तारित किया गया है।
 
कानपुर मेडिकल कॉलेज से दस्तावेज जब्त : बुधवार को एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) की टीम कानपुर मेडिकल कॉलेज पहुंची। टीम ने डॉ. शाहीन सिद्दीकी से संबंधित सभी रिकॉर्ड कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. संजय काला से प्राप्त कर जब्त कर लिए। सूत्रों के मुताबिक, एटीएस ने शाहीन के कुछ सहयोगियों से भी पूछताछ की और प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करने के बाद टीम वापस लौट गई। कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. संजय काला ने मीडिया से बात करने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने जांच एजेंसियों को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं।
 
परिवार और पृष्ठभूमि : डॉ. शाहीन सिद्दीकी के पिता का नाम सईद अहमद अंसारी है। उनका पता इस प्रकार बताया गया है- C/O डॉ. परवेज सईद, असिस्टेंट प्रोफेसर (एमडी मेडिसिन), डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ओपीडी कॉम्प्लेक्स, कानपुर मेडिकल कॉलेज।
 
पूर्व पति बोले : तलाक के बाद कोई संपर्क नहीं रहा डॉ. शाहीन के पूर्व पति डॉ. जफर हयात ने मीडिया को बताया, तलाक के बाद से मेरा और शाहीन का कोई संपर्क नहीं रहा। हमारे दो बच्चे हैं, जिनकी परवरिश मैंने की है और अब वे वयस्क हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि शाहीन सामान्य स्वभाव की थीं, लेकिन उनके सपने और महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं।
 
एजेंसियां खंगाल रहीं नेटवर्क के तार : डॉ. शाहीन सिद्दीकी का मामला अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र की एजेंसियों के लिए जांच का प्रमुख विषय बन गया है। कानपुर से शुरू हुई उनकी पेशेवर यात्रा अब संभावित कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़ाव के कारण सवालों के घेरे में है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि शाहीन के संपर्क किन-किन स्तरों तक फैले हुए थे और क्या वे किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थीं।
