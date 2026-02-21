Hanuman Chalisa

यूथ कांग्रेस पर भड़कीं मायावती, विरोध प्रदर्शन को बताया देश का अपमान, IYC ने किया पलटवार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 21 फ़रवरी 2026 (22:08 IST)
Mayawati's statement on Youth Congress protest : दिल्ली में 'एआई इम्पैक्ट समिट' में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कमीज उतारकर विरोध प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आज कड़ी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा, यह अति अशोभनीय और निंदनीय है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने इस विरोध प्रदर्शन को देश का अपमान बताया। वहीं मायावती के बयान पर भारतीय युवा कांग्रेस ने पलटवार भी किया। युवा कांग्रेस ने कहा, बहन जी, आपकी मजबूरी है, हम जानते हैं। आपको जेल से ज्यादा महल पसंद है। आप भाजपा के लिए बैटिंग जारी रखिए, देश के लिए लड़ाई हम लड़ लेंगे।

मायावती ने कहा, अगर यह सम्मेलन अंतरराष्‍ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, किंतु समिट के दौरान ऐसा आचरण करना यह चिंता की बात है। वहीं मायावती के बयान पर भारतीय युवा कांग्रेस ने पलटवार भी किया। युवा कांग्रेस ने कहा, बहन जी, आपकी मजबूरी है, हम जानते हैं। आपको जेल से ज्यादा महल पसंद है। आप भाजपा के लिए बैटिंग जारी रखिए, देश के लिए लड़ाई हम लड़ लेंगे।
ALSO READ: भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में घुसे BJYM कार्यकर्ता, जमकर हंगामा और पथराव, AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का विरोध

दिल्ली पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

'एआई इम्पैक्ट समिट' में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कमीज उतारकर विरोध प्रदर्शन करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में दायर याचिका में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कहा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन नेपाल के जेन-जी से प्रेरित था।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने देश विरोधी नारे लगाए गए। नेपाल के 'जेन-जी' की तर्ज पर देश को बांटने वाले नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने ऐसी जगह चुनी, जहां दूसरे देशों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे। 
ALSO READ: नेपाल के Gen-Z से प्रेरित था विरोध प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा

किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर तीखा हमला

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में विरोध प्रदर्शन करने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगाकर देश के खिलाफ बड़ा पाप किया है। रिजिजू ने विरोध प्रदर्शन को शर्मनाक बताते हुए आरोप लगाया कि यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कोई गलती नहीं, बल्कि भारत पर हमला करने के लिए पार्टी द्वारा रची गई एक सोची-समझी साजिश थी।
ALSO READ: PM मोदी के खिलाफ नारेबाजी, AI समिट स्थल के बाहर यूथ कांग्रेस का टॉपलेस प्रदर्शन
गौरतलब है कि शुक्रवार को दिल्ली में एआई समिट 2026 के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम परिसर में घुसकर भारत-अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और 'पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड' के नारे लगाए।
