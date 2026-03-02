Festival Posters

Middle East Crisis : IndiGo चलाएगा 10 स्पेशल फ्लाइट्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस की मस्कट सेवा बहाल, 357 उड़ानें रद्द

BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 02 Mar 2026 (23:07 IST) Updated Date: Mon, 02 Mar 2026 (23:10 IST)
मध्य-पूर्व (Middle East) में बढ़ते तनाव और हवाई क्षेत्र (Airspace) की पाबंदियों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय एयरलाइंस ने यात्रियों को राहत देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। जहाँ एक ओर इंडिगो जेद्दा में फंसे भारतीयों के लिए विशेष विमान भेजने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मस्कट के लिए अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने का एलान किया है।
ALSO READ: IAEA की बड़ी चेतावनी : रेडियोधर्मी रिसाव से गंभीर नतीजों का खतरा, बड़े शहरों को खाली कराने की नौबत आ सकती है

इंडिगो का 'रिलीफ ऑपरेशन' और मस्कट रूट पर राहत

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, इंडिगो 3 मार्च 2026 को जेद्दा से भारत के लिए 10 स्पेशल रिलीफ फ्लाइट्स संचालित करेगा। यह ऑपरेशन जरूरी मंजूरियों और एयरस्पेस की स्थिति पर निर्भर करेगा। एयरलाइन इसके लिए जेद्दा स्थित भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क में है।
 
वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस कल यानी 3 मार्च से मस्कट के लिए दिल्ली, कोच्चि, मुंबई और मंगलुरु समेत प्रमुख शहरों से उड़ानें फिर से शुरू कर रही है। हालांकि, बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब के अन्य हिस्सों के लिए सेवाएं फिलहाल 3 मार्च की रात 11:59 बजे तक निलंबित रहेंगी।
 

भारी कैंसलेशन: एक दिन में 357 उड़ानें रद्द

क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है। मंत्रालय ने पुष्टि की है कि आज के लिए निर्धारित 357 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। स्थिति को देखते हुए मंत्रालय ने 'पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम' (PACR) के जरिए निगरानी तेज कर दी है। अब तक सोशल मीडिया और हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त 559 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।
 

विदेशी एयरलाइंस और दुबई एयरपोर्ट का अपडेट

फिनएयर (Finnair): सुरक्षा कारणों से दोहा की उड़ानें 6 मार्च तक और दुबई की उड़ानें 28 मार्च तक रद्द कर दी गई हैं।
 
दुबई एयरपोर्ट्स: दुबई इंटरनेशनल (DXB) ने आज शाम (2 मार्च) से कुछ उड़ानों के संचालन की अनुमति दी है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे बिना कंफर्म डिपार्चर मैसेज के एयरपोर्ट न पहुंचें।
 

यात्रियों के लिए जरूरी हेल्पलाइन:

किसी भी सहायता या शिकायत के लिए मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें:
011-24604283 / 011-24632987 Edited by : Sudhir Sharma

