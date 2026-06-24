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मोबाइल छाप आशिक के लिए करोड़पति मंगेतर का कत्‍ल, कितनी शातिर है 20 साल की सिया गोयल?

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siya ketan chetan
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 24 Jun 2026 (15:15 IST) Updated Date: Wed, 24 Jun 2026 (15:19 IST)
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पुणे में अग्रवाल परिवार के बेटे केतन अग्रवाल के मर्डर की खौफनाक कहानियां सामने आ रही हैं। गोयल परिवार की बेटी सिया से केतन की सगाई हुई थी, अग्रवाल परिवार करोड़पति है, 17 करोड़ में तो सिर्फ उन्‍होंने शादी के लिए राजस्‍थान में महल ही बुक करवाया था, अंदाजा लगाया जा सकता है कि शादी में क्‍या भव्‍यता होती, वो कैसे परिवार की बहू बनकर जा रही थी, लेकिन सिया ने मोबाइल की दुकान चलाने वाले एक फोकटिये आशिक के लिए करोड़पति मंगेतर को ही मौत के घाट उतार दिया।
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बात सिर्फ धन की नहीं, सवाल यह भी है कि वो इस रिश्‍ते के लिए मना भी कर सकती थी। केतन के पिता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्‍होंने बिलखते हुए कहा है कि सिया मना करती तो एक सेकंड में रिश्‍ता तोड़कर उसे आजाद कर देते, लेकिन उसने मेरे बेटे की जान ही ले ली।

सिया की इस बेवकूफी की पूरे देश में चर्चा हो रही है। इसे बेवकूफी कहें या अपनी मति की मारी कि सिया ने एक सड़कछाप आशिक के लिए न सिर्फ अपना भविष्य बर्बाद कर लिया बल्‍कि एक संभ्रात परिवार से उनका बेटा भी छीन लिया।
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'सोनम रघुवंशी' और 'मेघालय हनीमून मर्डर' से तुलना: इंटरनेट पर लोग इस मामले की तुलना देश के कुछ पुराने कुख्यात मामलों से कर रहे हैं, जहां लड़कियों ने शादी या हनीमून के दौरान अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पतियों की हत्या कर दी थी।

"धोखा देने के बजाय मना क्यों नहीं किया?": लोगों में सबसे बड़ा सवाल और गुस्सा इस बात का है कि अगर सिया इस शादी से खुश नहीं थी या किसी और से प्यार करती थी, तो वह शादी के लिए मना कर सकती थी। एक बेकसूर इंसान की जान लेने की क्या ज़रूरत थी? केतन उससे बेइंतहा प्यार करता था, और इस प्यार का ऐसा अंत देख लोग स्तब्ध हैं।
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सोशल मीडिया का दिखावा : लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि कोई हत्या करने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर इतना भावुक होने का नाटक कैसे कर सकता है। इसे समाज में बढ़ते "क्राइम माइंडसेट" और संवेदनशीलता की कमी के तौर पर देखा जा रहा है।

पुणे (लोनावला) के केतन अग्रवाल हत्याकांड की पूरी कहानी, पुलिस जांच और खुलासों के आधार पर सिलसिलेवार तरीके से (क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में) इस प्रकार है:

सिया और केतन की सगाई
फरवरी 2026
पुणे के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के बेटे केतन अग्रवाल (25 वर्ष) की सगाई सिया गोयल (20 वर्ष) से हुई। केतन का परिवार बेहद संपन्न था (नेटवर्थ करीब 600 करोड़)। लेकिन सिया इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वह अपने पुराने प्रेमी चेतन चौधरी से प्यार करती थी।

हत्या की साजिश और लोहागढ़ का प्लान
जून 2026 के शुरुआती हफ्ते
सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। सिया के जन्मदिन (19 जून) से ठीक एक दिन पहले, 18 जून को उन्होंने केतन को ट्रैकिंग के बहाने पुणे के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले पर बुलाने का प्लान बनाया।

वारदात का दिन (मर्डर)
18 जून 2026 (दोपहर)
सिया और केतन लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए पहुंचे। सिया का प्रेमी चेतन भी पहले से वहां घात लगाकर बैठा था। किले के एक सुनसान और गहरे पॉइंट पर मौका देखकर सिया और चेतन ने मिलकर केतन को करीब 350-400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। पहाड़ी से गिरने के कारण केतन की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे का नाटक और सोशल मीडिया पोस्ट
19 जून 2026
सिया के जन्मदिन वाले दिन केतन की मौत की खबर सामने आई। सिया ने पुलिस और परिवार के सामने इसे 'पैर फिसलने से हुआ हादसा' बताया। हमदर्दी बटोरने के लिए उसने इंस्टाग्राम पर एक भावुक स्टोरी डाली, जिसमें लिखा कि "तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर ही क्यों छोड़कर चले गए, जब हम शादी के इतने करीब थे..."।

शक की शुरुआत और तकनीकी जांच
20 - 21 जून 2026
शुरुआत में पुलिस इसे हादसा मान रही थी, लेकिन केतन के परिवार को शक हुआ। पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की और सिया व उसके करीबियों के मोबाइल के CDR (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) और लोकेशन खंगाली। जांच में सामने आया कि घटना के वक्त और उससे पहले सिया की एक नंबर (चेतन) से लगातार बात हो रही थी और वारदात के समय चेतन की लोकेशन भी लोहागढ़ किले पर ही थी।

सच का खुलासा और गिरफ्तारी
22 - 23 जून 2026
पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद पुलिस ने सिया को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद वह टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी दोनों को हत्या और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

केस का मौजूदा स्टेटस : पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया है। अदालत में इस मामले की फास्ट-ट्रैक सुनवाई और तकनीकी सबूतों (लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स) के आधार पर सख्त सजा दिलाने की तैयारी चल रही है।
Edited By: Naveen R Rangiyal

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