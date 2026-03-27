सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई, क्या कम होंगी कीमतें?

In the midst of the ongoing turmoil, PM Sh @NarendraModi has once again risen to the occasion by taking a highly courageous and sensitive decision to reduce the excise ​duty on petrol ⁠to Rs 3 per litre from Rs 13 per litre and on diesel to Nil (Zero) from Rs 10 per litre… pic.twitter.com/vudsvsaQhJ — Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) March 27, 2026

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, 'चल रही उथल-पुथल के बीच, PM नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर नील (ज़ीरो) करने का बहुत हिम्मत वाला और संवेदनशील फैसला लेकर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। जैसे कोविड महामारी के दौरान भारत ने बाकी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की थी, वैसे ही आज के समय में भी PM मोदी ने रास्ता दिखाया है।'