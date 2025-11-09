क्‍या RSS का पंजीकरण हुआ है, मोहन भागवत ने दिया यह जवाब

Mohan Bhagwat News : बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (RSS) पर उठे सवालों का डॉ. मोहन भागवत ने जवाब दिया है। कार्यक्रम में जब भागवत से सवाल किया गया कि क्‍या आरएसएस कानूनी प्रामाणिकता और कानूनी बाध्यताओं से बचने के लिए अपंजीकृत है? हम असंवैधानिक नहीं हैं। हम संविधान के दायरे में काम करते हैं। भागवत ने कहा हम 'बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स' के रूप में वर्गीकृत हैं और एक मान्यता प्राप्त संगठन हैं। भागवत ने स्पष्ट किया कि कई चीजें बिना पंजीकरण के मौजूद हैं। यहां तक कि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है। आरएसएस के दृष्टिकोण के बारे में भागवत ने कहा कि हम संपूर्ण हिंदू समाज को एकजुट और संगठित करना चाहते हैं।





भागवत ने कहा कि हिंदू होने का अर्थ है, भारत माता के वंशज, भारत के लिए जिम्मेदार। जो भी भारत के लिए लड़े, वे सभी हिंदू हैं। सभी मुसलमान और ईसाई के पूर्वज भी इसी भूमि के रहे हैं, इसलिए वे सभी भी हिंदू हैं। भागवत ने कहा कि संघ एक अद्वितीय संगठन है। पूरी दुनिया में इसके समान कोई नहीं है। संघ न तो किसी परिस्थिति की प्रतिक्रिया है और न ही विरोध। संघ का उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि पूर्णता की स्थापना है।

Edited By : Chetan Gour