Weather Update : देश में मानसून की एंट्री, आंधी-तूफान के सा‍थ भारी बारिश, IMD का अलर्ट

Weather Update News : झुलसाती गर्मी और उमस भरी हवाओं के बीच आखिरकार दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। इसके साथ ही देश में बारिश की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में आंधी-तूफान के सा‍थ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी राज्यों के कुछ जिलों में ओले गिरने की चेतावनी है। सबसे अधिक पूर्वी राज्यों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और असम में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने आज दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और असम में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग, डोडा, जम्मू, पुंछ, बारामूला, गांदरबल, उधमपुर, किश्तवाड़, रियासी और कठुआ में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है।





झारखंड में के रांची, साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, सरायकेला, बोकारो, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में आज बारिश और आंधी की चेतावनी है। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार, जलपाईगुड़ी, बांकुड़ा, बीरभूम, दुर्गापुर, मालदा, कूचबिहार, मुर्शिदाबाद और कलिम्पोंगे में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है।

उत्तराखंड के बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश में बारिश और आंधी की चेतावनी है। राजस्थान के हनुमानगढ़, चुरू, सवाई माधोपुर, जयपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, अजमेर, करौली, नागौर, पाली और चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है।

मध्य प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट मध्य प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी के बीच मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। उत्तर और दक्षिण भारत से आ रही नमी के कारण राज्य के एक बड़े हिस्से में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 39 जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है।

उत्तर प्रदेश में मानसून का इंतजार उत्तर प्रदेश के लोगों की निगाहें मानसून के आगमन पर टिकी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जून के तीसरे सप्ताह और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जून के अंतिम सप्ताह तक मानसून पहुंच सकता है। पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कहीं तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है तो कहीं बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। आज कई जिलों में बारिश की संभावना है।

बिहार में कब पहुंचेगा मानसून? बिहार में आमतौर पर 15 जून के आसपास मानसून पहुंचता है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रदेश में मानसून आने में मानक तिथि से 3 से 4 दिनों की देरी हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित आसपास इलाकों में बादल छाए रहने के साथ उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना रहेगा, जबकि दक्षिण भागों के कई जिलों में गर्म दिन और लू जैसी स्थिति बनी रहेगी।

Edited By : Chetan Gour