कुप्रशासन का एपिसेंटर बना एमपी, राहुल गांधी ने कहा, जहरीले पानी से लोगों की मौत और कहते हैं फोकट सवाल नहीं

इंदौर में पानी नहीं, ज़हर बंटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा।



घर-घर मातम है, गरीब बेबस हैं - और ऊपर से BJP नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी; सरकार ने घमंड परोस दिया।



लोगों ने बार-बार गंदे, बदबूदार पानी की शिकायत की - फिर भी… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 2, 2026

उन्‍होंने कहा कि सीवर का पानी पीने के पानी में कैसे मिला ?

समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई ?

जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी ?

ये ‘फोकट’ सवाल नहीं- ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है।

इस अधिकार की हत्या के लिए BJP का डबल इंजन

उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह ज़िम्मेदार है।

यह आरोप लगाए हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदौर के दूषित पानी कांड पर। राहुल गांधी ने इंदौर के दूषित पानी वाले मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए इंदौर के नेताओं पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सवाल उठाए कि लोगों ने बार-बार गंदे, बदबूदार पानी की शिकायत की। फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई?राहुल गांधी ने कहा कि मध्यप्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौतें। कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे और अब सीवर मिला पानी पीकर आम लोगों की मौतें। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला और कहा कि जब-जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं।