Mumbai Weather News: "सपनों की नगरी मुंबई से आई इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है! करोड़ों के आलीशान फ्लैट्स वाली मायानगरी में आज सैकड़ों लोग सिर्फ एक अदद ठंडी हवा के लिए समंदर के किनारे रेत पर सोने को मजबूर हैं। उमस और हीटवेव के इस डबल अटैक के बीच, आखिर मुंबईकरों को मानसून की राहत कब मिलेगी? देखें ग्राउंड रिपोर्ट।"

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस वक्त उमस और भीषण गर्मी की दोहरी मार झेल रही है। सोशल मीडिया (विशेषकर 'X' और इंस्टाग्राम) पर वरसोवा बीच (Versova Beach) की कुछ तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोग रात के समय समंदर किनारे रेत पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिलचिलाती धूप, आसमान छूती उमस और झुग्गी बस्तियों में बिजली कटौती (Power Outages) के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को विवश हैं।