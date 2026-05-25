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आज से नौतपा: 29 शहरों में पारा 45 डिग्री पार, उत्तर भारत में गर्मी से कब मिलेगी राहत?

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BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 25 May 2026 (14:14 IST) Updated Date: Mon, 25 May 2026 (14:29 IST)
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Weather Update 25 May : देश में आज से नौतपा शुरू हो रहा है। नौतपा के 9 दिन भीषण गर्मी पड़ती है। हालांकि नौतपा शुरू होने से पहले ही इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत देश के बड़े हिस्से में अधिकतम तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने जल्द ही मानसून के केरल पहुंचने का अनुमान जताया है। 29 मई से उत्तर भारत में बारिश और तापमान गिरने की उम्मीद है।
 
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत, उससे सटे उत्तर प्रदेश, पूर्वी और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 43-47°C के बीच दर्ज किया 
 
गया। उत्तर-पूर्व भारत, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में तापमान 40-43°C के बीच रहा।
 
महाराष्‍ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भीषण लू की आशंका है। उत्तर प्रदेश और विदर्भ में वॉर्म नाइट का अलर्ट भी जारी किया गया है। आंध्रप्रदेश और हरियाणा में गर्म और उमस भरा रहेगा।

इन शहरों में गर्मी से हाल बेहाल

देश में सबसे ज्यादा 47.2 डिग्री तापमान महाराष्‍ट्र के ब्रह्मपुरी में दर्ज किया गया तो उत्तर प्रदेश के बांदा में पारा 46.8 पर पहुंच गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर, आंध्रप्रदेश के बपतला और रेन्ताचिंतला में तापमान 46 डिग्री रहा। ओडिशा के तितलागृह और मध्यप्रदेश के नौगांव और खजराहो में पारा 45.8 डिग्री रहा। उत्तर प्रदेश के झांसी, प्रयागराज समेत 7 शहरों में पारा 45.6 डिग्री पर जा पहुंचा। देश के 29 शहरों में पारा 45 डिग्री या उससे ऊपर रहा।

 

कैसा रहेगा मौसम? 

मौसम विभाग के अनुसार, मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 6 दिनों तक और पूर्वी और उससे सटे प्रायद्वीपीय भारत में अगले 3-5 दिनों तक ऊष्ण लहर से भीषण ऊष्ण लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में 29 मई से कमी आने की संभावना है। केरल और लक्षद्वीप, तमिलनाडु, उत्तर-पूर्वी और उससे सटे पूर्वी भारत में अगले 4-5 दिनों तक कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
edited by : Nrapendra Gupta

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