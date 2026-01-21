rashifal-2026

आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर पॉड होटल और प्रीमियम यात्री सुविधाओं को विकसित करेगा एनसीआरटीसी

हिमा अग्रवाल

, बुधवार, 21 जनवरी 2026 (17:02 IST)
Anand Vihar Namo Bharat Station : एनसीआरटीसी ने दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट (पीडी) फ्लोर की लाइसेंसिंग का कार्य अवार्ड कर दिया है। इस लाइसेंस के तहत स्टेशन परिसर में 30 पॉड्स की क्षमता वाला एक आधुनिक पॉड होटल, एक फाइन डाइनिंग रेस्तरां और अन्य यात्री-केंद्रित कमर्शियल सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
 

यात्रियों के लिए सुविधाजनक और किफायती पॉड होटल

पॉड होटल विशेष रूप से नए ज़माने के यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये स्टेशन परिसर के भीतर ही अल्पकालिक ठहराव के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती विकल्प प्रदान करते हैं।

आनंद विहार जैसे अत्यधिक व्यस्त इंटरचेंज स्टेशन पर यह सुविधा उन यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी होगी, जिनकी यात्रा लंबी है और जिनका ले-ओवर समय कम होता है। उदाहरण के तौर पर, मेरठ से नमो भारत ट्रेन द्वारा दिल्ली पहुंचा कोई यात्री, जिसे आनंद विहार रेलवे स्टेशन से आगे लंबी दूरी की ट्रेन पकड़नी हो, वह स्टेशन से बाहर गए बिना यहीं आराम कर सकेगा। इससे समय और श्रम की बचत के साथ-साथ यात्रा अनुभव भी बेहतर होगा।
 

4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में कमर्शियल विकास

इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 4,000 वर्ग मीटर से अधिक का संभावित प्रॉपर्टी डेवलपमेंट क्षेत्र लाइसेंस पर दिया गया है। यह क्षेत्र स्टेशन के विभिन्न स्तरों पर चार अलग-अलग स्थानों में फैला होगा, जिससे यात्रियों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियल सुविधाओं को बेहतर ढंग से एकीकृत किया जा सकेगा।
पॉड होटल के अतिरिक्त, यहां एक फाइन डाइनिंग रेस्तरां भी विकसित किया जाएगा। साथ ही फूड एंड बेवरेज (F&B) रिटेल आउटलेट, ऑफिस स्पेस, कपड़ों के शोरूम और अन्य यात्री-उपयोगी सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं, जो यात्रा अनुभव को और अधिक सहज व आरामदायक बनाएंगी।
 

एनसीआर का प्रमुख मल्टी-मॉडल ट्रांजिट हब

आनंद विहार नमो भारत स्टेशन एनसीआर के सबसे व्यस्त मल्टी-मॉडल ट्रांजिट हब्स में से एक है। यह दिल्ली मेट्रो की पिंक और ब्लू लाइनों, आनंद विहार रेलवे स्टेशन तथा दो अंतरराज्‍यीय बस टर्मिनलों (एक दिल्ली की ओर और दूसरा उत्तर प्रदेश के कौशांबी में) से निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

पूर्वी भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन एक प्रमुख प्रवेश द्वार है, जिसके कारण यहां प्रतिदिन भारी संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती है। पॉड होटल जैसी सुविधाएं विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए लाभकारी होंगी, जिन्हें यात्रा के दौरान कई बार परिवहन साधन बदलने पड़ते हैं।
 
यह पहल दिल्ली–मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की कमर्शियल क्षमता का अधिकतम उपयोग करने और नॉन-फेयर बॉक्स रेवेन्यू (NFBR) बढ़ाने की एनसीआरटीसी की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
 

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की प्रगति

82 किलोमीटर लंबा दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ के घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। परियोजना में मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन पर विशेष ज़ोर दिया गया है, जहां आनंद विहार और सराय काले खां जैसे स्टेशन नमो भारत, मेट्रो, रेलवे, आईएसबीटी और सिटी बस सेवाओं के बीच आसान ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करते हैं।
 
परिचालन शुरू होने के बाद से इस कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। मात्र दो वर्षों में नमो भारत अब तक 2 करोड़ से अधिक कम्यूटर ट्रिप्स पूरी कर चुका है। वर्तमान में 11 स्टेशनों के साथ 55 किलोमीटर का सेक्शन परिचालित है। शेष खंड-जिसमें सराय काले खां से न्यू अशोक नगर तथा मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक के हिस्से शामिल हैं और जल्दी ही जनता के लिए खोले जाएंगे।
 
फिलहाल, कॉरिडोर पर प्रतिदिन औसतन 55,000 से 60,000 यात्री सफर कर रहे हैं, और पूरे कॉरिडोर के पूरी तरह परिचालित होने के बाद इस संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।
