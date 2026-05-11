NEET 2026 paper leak : पेपर लीक का बड़ा खुलासा! गेस पेपर के 140 सवाल असली परीक्षा के एक्जाम सवालों से मिले, जांच में जुटी SOG

भारत की मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। 3 मई को आयोजित हुई NEET 2026 परीक्षा से पहले राजस्थान में एक कथित 'गेस पेपर' तेजी से वायरल हुआ था। अब जांच एजेंसियों का दावा है कि उस दस्तावेज़ के करीब 140 सवाल असली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते हैं। यह लगभग 720 में से 600 अंकों के बराबर माना जा रहा है। मामले की जांच राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) कर रही है। जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह महज बेहद सटीक अनुमान वाला पेपर था या फिर वास्तव में परीक्षा पत्र लीक हुआ था।