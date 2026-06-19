नीट विवाद के बीच 11 छात्रों ने की खुदकुशी, अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, 1 करोड़ मुआवजे की मांग

Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 (14:47 IST)
Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 (15:12 IST)
अभिजीत दीपके ने अपने पत्र में लिखा कि मैं आज भारी मन से आपको यह पत्र लिख रहा हूं, ताकि आपका ध्यान एक ऐसे गंभीर संकट की ओर आकर्षित कर सकूं, जो हमारे राष्ट्र के भविष्य को ही खतरे में डाल रहा है, हमारे युवा छात्रों के जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है।
11 नीट उम्मीदवारों ने सुसाइड किया
उन्होंने अपने पत्र में दावा किया कि छले एक सप्ताह में 11 नीट उम्मीदवारों ने सुसाइड किया है। सबसे सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें से 5 दिल दहला देने वाली घटनाएं पिछले 48 घंटों के भीतर हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार होने वाले परीक्षा विवादों से छात्रों का भरोसा कमजोर हुआ है और कई छात्र मानसिक दबाव झेल रहे हैं। पिछले दो महीनों में, मैं व्यक्तिगत रूप से उन कई शोकग्रस्त परिवारों से मिला हूं जिनके छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। अपने बच्चे को खोने के असहनीय भावनात्मक आघात के अलावा, ये परिवार अब गंभीर और लगातार बिगड़ती आर्थिक बर्बादी का सामना कर रहे हैं।
क्यों मांगा 1 करोड़ का मुआवजा?
बेहतर भविष्य की तलाश में, कई परिवारों ने अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए भारी मात्रा में शैक्षिक ऋण लिए थे, जो व्यवस्थागत विफलताओं के कारण बेरहमी से चकनाचूर हो गए। जिन बच्चों की शिक्षा पर उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी, उन्हें खो देने के बाद ये परिवार पूरी तरह से बेसहारा हो गए हैं। सरकार को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए। हम मांग करते हैं कि आपका प्रशासन कागजी सूचनाओं के रिसाव के बढ़ते संकट के कारण आत्महत्या करने वाले सभी परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा जारी करे।"
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
अभिजीत दीपके ने सरकार से जवाबदेही की अपनी पार्टी की मांग को दोहराया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी पिछले एक महीने से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है और अपनी मांगों को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। हम छात्रों की बस यही मांग है कि जानमाल के नुकसान के लिए जवाबदेही तय की जाए।
edited by : Nrapendra Gupta
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