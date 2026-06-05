कॉकरोच जनता पार्टी का पहला शक्ति प्रदर्शन, दिल्ली पहुंचने से अभिजीत दीपके ने दिया यह बड़ा संदेश?

On my way to India…— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 5, 2026
Leaving my fate in the hands of the Constitution. #JaiBhim
पार्टी ने समर्थकों से अनुशासन बनाए रखने और ऐसी किसी भी हरकत से बचने को कहा जिससे कोई गड़बड़ी हो सकती है। अपील में कहा गया है कि विरोधी इस आंदोलन को खत्म करने या बदनाम करने का मौका ढूंढ रहे हैं और पार्टी को उन्हें ऐसा मौका नहीं देना चाहिए।
IMPORTANT MESSAGE : भारत आने से पहले Cockroach Janata party के Founder Abhijeet Dipke का नया Message#cockroach #cockroachjanataparty #cockroach #jantarmantar #trendingnow #protest @abhijeet_dipke @SauravDassss @Cockroachisback pic.twitter.com/c6jYLUru31— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) June 4, 2026