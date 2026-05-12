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NEET 2026 रद्द होने पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा; बोले- '22 लाख छात्रों के सपनों को भ्रष्ट व्यवस्था ने कुचला'

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rahul neet
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 12 May 2026 (15:16 IST) Updated Date: Tue, 12 May 2026 (15:44 IST)
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NEET UG 2026 Exam Cancelled : नीट यूजी पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों के बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2 लाख से ज़्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचला। ALSO READ: NEET UG 2026 परीक्षा रद्द, 22 लाख छात्रों को लगा बड़ा झटका
 
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, NEET 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज़्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात-रात भर जागकर पढ़ाई की, और बदले में मिला, पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार।
 
कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सज़ा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होगा, तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल, देश के लिए विषकाल बन गया है।
राहुल ने सोमवार को भी एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा था, NEET 2026 के पेपर लीक की खबर सुनी। परीक्षा नहीं - NEET अब नीलामी है। कई सवाल परीक्षा से 42 घंटे पहले WhatsApp पर बिक रहे थे। 22 लाख से ज़्यादा बच्चे साल भर रात-रात भर आंखें जलाकर पढ़ते रहे और एक रात में उनका भविष्य बाज़ार में सरेआम नीलाम हो गया। यह पहली बार नहीं है। 10 साल में 89 पेपर लीक - 48 बार दोबारा परीक्षा। हर बार वही वादे, और फिर वही ख़ामोशी। मोदी जी, जब आप अपनी हर नाकामी का बिल जनता पर डालते हैं, तो गरीब के बच्चों का भविष्य भी उसी बिल में आता है। 22 लाख बच्चों का भरोसा टूटा है। और मोदी सरकार से बड़ा ख़तरा भारत के युवाओं के सपनों के लिए कोई नहीं। मैं भारत के युवा के साथ हूं। यह वक्त बेहद मुश्किल है - मैं जानता हूं। लेकिन यह व्यवस्था ऐसे नहीं रहेगी। हम मिलकर इसे बदलेंगे।

गौरतलब है की नीट यूजी की परीक्षा 3 मई को हुई थी। परीक्षा की ईमानदारी पर सवाल उठने पर सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंपी है। एनटीए इस जांच में पूरा सहयोग करेगी और सभी ज़रूरी दस्तावेज़ और जानकारी उपलब्ध कराएगी। ALSO READ: NEET 2026: बच्चों के सपनों के ‘सौदागरों’ को कभी सजा मिलेगी या...
 
एनटीए अब इस परीक्षा को दोबारा आयोजित करेगा और छात्रों से किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही पंजीकृत उम्मीदवारों की जानकारी और परीक्षा केंद्र पहले की तरह ही मान्य रहेंगे। एनटीए ने छात्रों को सिर्फ आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की सलाह दी है।
edited by : Nrapendra Gupta 

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