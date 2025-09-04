ganesh chaturthi

GSt घटने से कितनी सस्ती होगी कार और बाइक्स?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (08:53 IST)
New GST rates for Cars and bikes : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों में कटौती का एलान कर दिया है। इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्ग के साथ ही किसान, MSME, महिलाएं और युवा भी खुश नजर आ रहे हैं। कार और बाइक्स के शौकिन युवाओं के लिए भी यह फैसला काफी राहत भरा है। ALSO READ: GST Reform: टैक्स फ्री हुआ हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, इन वस्तुओं पर भी नहीं लगेगा Tax
 
जीएसटी काउंसिल ने छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक्स पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है। 1200 सीसी क्षमता और 4 मीटर तक की पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर भी 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा।
 
डीजल और डीजल हाइब्रिड कार (1500 सीसी और 400 एमएम से ज्यादा नहीं) पर भी 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। सीएनजी और एलपीजी से चलने वाली कारों पर भी 18 फीसदी टैक्स ही लागू होगा।
 
वहीं लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40 पर्सेंट टैक्स चुकाना होगा। इस पर अभी करीब 50 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5 पर्सेंट के रेट से ही जीएसटी लगेगा। कारों पर टैक्स के साथ ही 1 फीसदी सेस भी लगता है। ALSO READ: New GST : 175 प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे, 2 ही दरें 5% और 18%, नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी

इससे एसयूवी के दाम 1 लाख रुपए तक कम हो जाएंगे जबकि छोटी कारें भी 58 हजार रुपए तक सस्ती हो जाएगी। 1 लाख रुपए तक कि बाइक के दाम भी 10 हजार रुपए तक घट जाएंगे।

15 अगस्त को पीएम मोदी के भाषण के बाद से ही लोग जीएसटी परिषद की बैठक का इंतजार कर रहे थे। इस फैसले से कार और बाइक खरीदने की चाह रखने वाले युवाओं को उत्साह से भर दिया है। इससे दीपावली पर वाहन बाजार में नया बूम दिखाई दे सकता है। 
edited by : Nrapendra Gupta

