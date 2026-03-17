Weather Update : फिर पलटा मौसम, इन राज्‍यों में बारिश का अलर्ट, कहां है पारा 40 के पार?

Weather Update News : देशभर में मौसम ने एक बार फिर बड़ा यू-टर्न लिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जिसके असर से पूर्वोत्तर, उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के करीब 22 राज्यों में बारिश, आंधी-तूफान, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना है। छत्तीसगढ़ में मार्च के महीने में ही गर्मी का असर तेज हो गया है। राज्य के अधिकांश जिलों में दिन के समय तेज धूप पड़ रही है। राज्य में सबसे अधिक तापमान राजनांदगांव जिले में दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम के हिसाब से काफी अधिक है।

छत्तीसगढ़ में पारा 40 के पार विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जिसके असर से पूर्वोत्तर, उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के करीब 22 राज्यों में बारिश, आंधी-तूफान, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना है। छत्तीसगढ़ में मार्च के महीने में ही गर्मी का असर तेज हो गया है। राज्य के अधिकांश जिलों में दिन के समय तेज धूप पड़ रही है। राज्य में सबसे अधिक तापमान राजनांदगांव जिले में दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

जो इस मौसम के हिसाब से काफी अधिक है। वहीं प्रदेश का सबसे कम तापमान अंबिकापुर में दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान लगभग 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मध्य प्रदेश में तेज का असर लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है।

कैसा है दिल्‍ली का मौसम? देश की राजधानी दिल्ली में 19 मार्च तक बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। खासतौर पर 18 मार्च को गरज-चमक के साथ बारिश और 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड में 20 मार्च तक बारिश और बर्फबारी जारी रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में 17 से 19 मार्च के बीच कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है।

राजस्थान में आज अधिकतर जगह मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 18 मार्च को जोधपुर और बीकानेर संभाग में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के बारिश हो सकती है। वहीं 19 और 20 मार्च को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में तेज आंधी के बारिश देखने को मिल सकती है।

बिहार के कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। संभावित भीषण गर्मी और लू से निपटने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य सचिव ने उच्चस्तरीय बैठक कर सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया।

मध्य प्रदेश में गर्मी दिखा रही तेवर मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश में इन दिनों गर्मी लगातार अपने तेवर दिखा रही है। सोमवार को भी प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिला हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अब जल्द ही मौसम में बदलाव होने वाला है। प्रदेश में सोमवार को सबसे ज्यादा गर्मी खंडवा में दर्ज की गई।

IMD के अनुसार, आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। कई इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ मौसम खराब रह सकता है।

Edited By : Chetan Gour